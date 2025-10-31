A subasta un Lamborghini Diablo único que podría superar los 500.000 euros

La compañía Bring a Trailer ha puesto a la venta un modelo único en el mundo, todo un diseño de coleccionista cuyo precio estimado de venta supera el medio millón de euros. Los amantes de la exclusividad, el lujo y los superdeportivos ... encontrarán en este Lamborghini Diablo VT 6.0 de 2001 su match perfecto, una joya automovilística para añadir a su garaje. Pero, ¿qué es lo que le hace único a este coche? Según se informa, el motivo es el acabado que presenta, pues se trata del único ejemplar con estas características con carrocería pintada en el tono verde hydra.

Este Lamborghini es el único que tiene la carrocería pintada en verde hydra bring a trailer

Diseñado inicialmente por Marcello Gandini, el estilo de este modelo se revisó para el modelo VT con tomas de aire más grandes y la versión de 6.0 litros, que se lanzó durante los años 2000 y 2001, incorporó mejoras como una carrocería más suave y un frontal renovado. Este deportivo fue la continuación del legendario Countach y el inició de un cambio hacia lo que es hoy la casa italiana.

Con 30.000 kilómetros en el odómetro, presenta puertas de tijera, asientos tipo butaca dobles con tapicería de cuero beige con ribetes en contraste y un estado de conservación bastante bueno. Desde su compra se retocaron algunos desconchones de pintura en 2021 y la cubierta inferior del parachoques trasero se reparó en 2014.

Algunas de sus características son frenos antibloqueo con pinzas Brembo de múltiples pistones sobre discos perforados, llantas de aleación Speedline de 18 pulgadas que calzan neumáticos Pirelli P Zero –instalados en diciembre de 2023–, faros fijos de material compuesto que vienen del Nissan 300ZX Z32 contemporáneo y suspensión ajustable. Por su parte, en el interior se puede ver volante forrado en cuero, panel de instrumentos con velocímetro de 355 km/h, un tacómetro de 9.000 rpm e indicadores auxiliares para la presión de aceite, la temperatura del refrigerante y del aceite y el nivel de combustible, control de climatización automático, suspensión ajustable, radio Alpine, cambiador de CD y palanca de cambios en forma de 'dogleg'.

El interior con asientos tipo butaca son de cuero beige que contrasta con el tono exterior bring a trailer

El sistema de propulsión de este Lamborghini es un motor V12 de 6.0 litros de aspiración natural que brinda una potencia de 543 CV y que está asociado a una transmisión manual de cinco velocidades y un sistema de tracción integral Viscous Traction con diferenciales de deslizamiento limitado delanteros y traseros.

Este exclusivo vehículo se entrega con un kit de herramientas, registros de servicios parciales, una funda, repuestos y un informe Carfax que certifica que no hay ningún registro negativo del automóvil.