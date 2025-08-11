A la venta una colección de vehículos McLaren con una pintura única que perteneció a un famoso millonario

La compañía Tom Hartley Jnr. ha puesto a la venta la mayor colección de vehículos McLaren hasta la fecha, un lote que perteneció a una figura de la realeza de la industria del motor, el multimillonario franco-saudí Mansour Ojjeh. Fallecido en ... 2021 por una enfermedad pulmonar, Ojjeh tuvo un papel clave y visionario en la transformación de McLaren en uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1, ámbito en el que comenzó en 1979 cuando TAG, empresa de la que era director ejecutivo patrocinó el equipo Williams.

Pero, no sería hasta 1984, cuando adquirió una participación en esta escudería, cuando comenzó a forjar su legado. Bajo su dirección en la compañía, este equipo consiguió siete Campeonatos de Constructores y diez de Pilotos, desempeñó un rol destacado en el lanzamiento del McLaren Automotive y en la división McLaren Applied Technologies contribuyendo a consolidar la marca y financió el desarrollo de los motores turbo TAG-Porsche que impulsaron a estos vehículos.

En total hay 20 ejemplares de los cuales 18 no han sido estrenados, todos ellos el último diseño de producción tom hartley jnr

Su pasión por los coches comenzó cuando apenas tenía 20 años, momento en el que comenzó a adquirir modelos de alta gama de diferentes fabricantes de lujo, pero su historia no acaba ahí, pues además de coleccionar automóviles deseaba construir uno, sueño que hizo realidad con el legendario McLaren F1 con carrocería en color naranja, tonalidad que acabó adoptando su nombre y que se aplicaba en todos sus coches, pero ningún otro cliente podría disfrutar de este color.

La gran mayoría presenta una pintura única conocida como naranja Mansour tom hartley jnr

Ahora, su gran colección de diseños McLaren con unos 20 ejemplares –todos ellos el último de su producción– ha salido a la venta para deleite de los amantes del motor. Lo mejor es que la mayoría marcan el número 0 en su odómetro, lo que aumenta considerablemente su valor. Los dos únicos que han sido probados son el F1 que tiene poco más de 1.700 kilómetros y el P1 GTR utilizado exclusivamente para los días de circuito de McLaren.

El Senna GTR, el Sabre, el 650S Le Mans, el 675LT Carbon Series o el Elva son algunos de los modelos que se incluyen en la colección y que están en un estado impecable.

Noticia Relacionada El Porsche de Dua Lipa que podría alcanzar los 400.000 euros en una subasta Rocío Jiménez El ejemplar con el que se dejó ver la artista por las calles de Mónica es un 911 GT3 RS con 525 CV de potencia que puede alcanzar una velocidad máxima de 295 km/h

El precio de venta estimado no ha sido desvelado, pero se espera una cifra récord. Para hacerse una idea, recientemente salió a la venta la colección de coches de Bernie Ecclestone y se vendió por nada más y nada menos que 646 millones de dólares.