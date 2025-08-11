Suscribete a
Trump se reunirá con Zelenski y líderes europeos para abordar la guerra de Ucrania antes del encuentro con Putin
El Gobierno inicia el traslado de menores inmigrantes solicitantes de asilo de Canarias a la Península

A la venta una colección de vehículos McLaren con una pintura única que perteneció a un famoso millonario

Con un total de 20 ejemplares, la mayoría de ellos sin estrenar, este lote perteneció al empresario Mansour Ojjeh, una figura destacada del sector

Así es el Corvette más caro jamás vendido que ha alcanzado los 7,1 millones de euros

Así es la colección de modelos McLaren de Mansour Ojjeh que ha puesto a la venta Tom Hartley Jnr
Así es la colección de modelos McLaren de Mansour Ojjeh que ha puesto a la venta Tom Hartley Jnr tom hartley jnr
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

La compañía Tom Hartley Jnr. ha puesto a la venta la mayor colección de vehículos McLaren hasta la fecha, un lote que perteneció a una figura de la realeza de la industria del motor, el multimillonario franco-saudí Mansour Ojjeh. Fallecido en ... 2021 por una enfermedad pulmonar, Ojjeh tuvo un papel clave y visionario en la transformación de McLaren en uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1, ámbito en el que comenzó en 1979 cuando TAG, empresa de la que era director ejecutivo patrocinó el equipo Williams.

