La colección de coches Ferrari que Zlatan Ibrahimovic guarda en su garaje

Desde hace años, cada cumpleaños, Ibra se autorregala un modelo del Cavallino Rampante, lo que ha permitido tener una colección privada con cerca de una decena de coches de lujo fabricados en Maranello. Te los mostramos

Zlatan Ibrahimovic en uno de sus Ferraris
Zlatan Ibrahimovic en uno de sus Ferraris instagram @zlatan
Rubén García

Rubén García

Madrid

Zlatan Ibrahimovic dejó el fútbol profesional hace tiempo —aunque sigue vinculado a la industria del balompié como asesor del AC Milan, club en el triunfó como jugador—, pero sigue siendo una de las figuras más mediáticas del balompié del siglo XXI. Prueba de ello ... es su impacto en redes sociales, donde tiene una enorme comunidad de fieles, al estilo de Cristiano Ronaldo. En ellas, el sueco presume de mantener una excelente forma física gracias a sus entrenamientos personalizados en el gimnasio, y también es el lugar en el que presume de los autorregalos de cumpleaños que se hace: un Ferrari (o dos) cada 3 de octubre.

