El espectacular cambio físico de Shaquille O'Neal gracias a la alimentación y el entrenamiento

Shaquille O'Neal es una leyenda de la NBA. Miembro del Hall of Fame de la liga de baloncesto más importante del planeta, la cual dominó durante muchos años en los 90 y principios de los dosmil —ganó cuatro campeonatos con Lakers y Heat—, destacaba por ser una fuerza de la naturaleza gracias a sus 216 centímetros y su enorme volumen, culminado en una musculatura digna de superhéroe de cómic.

Pero pasaron los años y O'Neal se retiró de la práctica deportiva profesional y su cuerpo lo empezó a pagar. La misma altura y el mismo volumen pero con un porcentaje de grasa muchísimo más alto. Perdió mucha movilidad, hasta el punto de darse cuenta recientemente de que había tocado fondo. La báscula marcaba casi 185 kilos de peso. Demasiado incluso para alguien como él.

'Twister O´Neal', como le llamaba Andrés Montes, comentarista de la NBA en España en los años de dominio de Shaquille O'Neal —»Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero», decía de él Montes—, se puso manos a la obra y en apenas unos meses vuelve a estar extremadamente fuerte y muy fino, teniendo en cuenta eso sí lo que puede ser estar «fino» para alguien que pesa 159 kilos y mide 216 centímetros.

Comentarista, músico y showman

El exdeportista nacido hace 51 años en Newark (Nueva Jersey) compagina una carrera musical como DJ y rapero con su afición a los coches de lujo y su trabajo como comentarista en la TNT, donde forma junto a Charles Barkley, otra leyenda de la NBA, una de las parejas de comentaristas más reconocidas y mejor pagadas del deporte a nivel mundial.

Gracias a este trabajo —Inside the NBA, programa en el que participa, acumula varios premios Emmys—, O´Neal sigue siendo un personaje muy popular en Estados Unidos, tanto o más que cuando jugaba. También ayuda su actividad en las redes sociales, y la faceta de showman y de tipo gracioso que combina en ambos canales de comunicación. Por eso, todo lo que hace Shaquille genera interés.

Prueba de ello es la reacción que ha tenido a nivel mundial la entrevista que concedió hace unos días a Nichelle Turner para Entertainment Tonight (ET). Es en esta charla donde Shaquille O'neal habló detenidamente sobre algo que ya venía dejando caer en distintas publicaciones de Instagram durante los últimos meses: su espectacular cambio físico.

Cambio en la dieta y plan de entrenamiento

En la entrevista, Shaquille O'Neal recuerda que cuando ganó su primer anillo de campeón de la NBA con Los Angeles Lakers pesaba 156 kilos (345 libras), una cifra que ahora vuelve a rozar ya que apenas pesa tres kilos más que entonces. Algo más le queda para volver al peso del 2006, año de su cuarto anillo de campeón, cuando pesaba 142 kilos. Pero pesa menos que cuando ganó su segundo y tercer anillo con los Lakers junto a Kobe Bryant: 170 y 180 kilos respectivamente,

En cualquier caso, a la vista está en los vídeos que comparte en Instagram, O'Neal vuelve a tener un físico que recuerda mucho al que arrasó durante años en la pintura de las canchas de la NBA. Cuando nadie podía pararle. Y este cambio físico ha sido posible gracias a su disciplina en el gimnasio y a un cambio de hábitos alimentarios que él mismo explica en la citada charla con Nichelle Turner, en la que reconoce que su deseo es bajar hasta los 136-142 kilos de peso, un descenso de 15 kilos más que se sumarían a los 24 que ya ha perdido después de que se encendieran las alarmas sobre su salud en unos análisis de sangre.

Cuenta O'Neal que empezó a engordar porque se dejó. Medio en broma, medio en serio, con su tono de vacile habitual, Shaquille dice que se propuso superar a su compañero Charles Barkley, al que apodan desde su época de jugador como 'El Gordo'. Sin embargo, llegó un día en el que se dio cuenta de las consecuencias de su aumento de peso. «Me estaba poniendo gordito y ni siquiera podía subir las escaleras. No me gustaba cómo me miraba en el espejo«, admite en la entrevista.

Lo primero que hizo fue ponerse manos a la obra con la dieta. O'Neal, con ayuda de profesionales, cambió sus hábitos alimentarios. «Todo se trata de comer bien», afirma Shaquille, que reconoce que no sabía cuál era la diferencia entre un carbohidrato y una proteína. «Hasta los 50 años nunca lo supe», señala.

Él mismo reconoce que incluso cuando jugaba la comida rápida formaba parte de su alimentación. «Ojalá le hubiera prestado más atención. Era un guerrero mental tal que nada de esto me importaba», apunta O'Neal a ET. »Realmente no lo tomé en serio hasta que me miré en el espejo seis o siete años después de jubilarme. Me veía terrible. No tenía definición y básicamente estaba gordo. Estaba muy gordo«, añade.

Pese a aquel aumento de peso posretirada, Shaquille nunca se puso en serio con su dieta hasta hace unos meses, cuando dijo basta. «Como unas cuatro o cinco veces al día, pero cuatro de esas comidas solían ser comida chatarra», afirma. La verdura, el equilibrio en alimentos y cantidades y dejar a un lado la comida malsana han ayudado a O'Neal a cambiar la tendencia de la gráfica de la evolución de su peso. «Tengo más energía. Me siento muy bien. Puedo hacer cosas que no he hecho. Y te ayuda a disciplinarte mucho más», reconoce el comentarista de televisión y dj.

A este profundo cambio en su alimentación, Shaquille ha añadido alguna modificación en su plan de entrenamiento. Nunca dejó realmente de levantar pesas, algo que puede hacer con facilidad por motivos obvios, pero el trabajo cardiovascular no formaba parte de su rutina habitualmente. Ahora se cuida en todos los sentidos. Ni siquiera una operación quirúrgica reciente en su cadera ha hecho que aumentara de peso.

«Sé que no quiero ganar kilos en este momento, así que tengo que levantarme todos los días, tomar mis medicamentos y cuando vaya al gimnasio y haga mi rehabilitación, haré algunas pesas y algo de peso«, comenta O'Neal, que ya ha superado el proceso de recuperación inicial de esta operación.

De hecho, está de vuelta en los escenarios, donde se hace llamar DJ Diesel, y en el gimnasio, donde vuelve a presumir de exuberancia física, como en sus mejores tiempos como baloncestista profesional. Y eso que como él mismo advierte, «todavía no estoy al 100 por ciento en modo ninja. Todavía estoy al 75 por ciento«.

