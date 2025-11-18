Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 18 de noviembre

El coche de lujo por excelencia cumple 100 años y lo celebra con una edición especial de 25 unidades: así es el Rolls-Royce Phantom

La casa de origen británico ha presentado el Phantom Centenary, una serie limitada a 25 unidades del modelo que rinde homenaje al gran clásico de la automoción de lujo en su cumpleaños número 100

Coches de lujo únicos en el mundo creados por las casas de moda: una tendencia en auge

El coche de lujo por excelencia cumple 100 años y lo celebra con una edición especial de 25 unidades: así es el Rolls-Royce Phantom
rolls royce
Rubén García

Rubén García

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En 1925, Rolls-Royce comenzó a fabricar el coche de lujo por excelencia, buque insignia de la casa: el Phantom. Con motivo de su cumpleaños número 100, la marca ha presentado una edición especial limitada a 25 unidades con la que homenajea la historia ... del icónico vehículo, ese en el que han circulado numerosas personalidades de la política y la cultura a lo largo del último siglo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app