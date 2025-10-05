El exclusivo McLaren que perteneció a la realeza y podría venderse por 18 millones

Así es el McLaren F1 que perteneció a la familia real de Brunéi que vende RM Soteby's

La casa de subastas RM Sotheby's ha puesto a la venta una auténtica joya automovilística que no solo destaca por su mecánica y especificaciones sino que, además, tiene procedencia real, pues este fue propiedad de la familia del sultán de Brunéi. Se trata de un McLaren F1 de 1994 que dada su exclusividad e historia tiene un precio estimado de venta de 21 millones de dólares (unos 17,9 millones de euros al cambio actual). Este es, además, uno de los 64 ejemplares que se crearon con especificaciones de carretera, lo que aporta un toque más de rareza y notoriedad.

El coche sufrió una gran transformación en 2007 incluido un cambio de pinturta rm sotheby's

En origen cuando fue entregado a la familia real de Brunéi presentaba una carrocería pintada en un tono amarillo titanio con un interior de cuero negro y alcántara. Posteriormente, el vehículo fue exportado a Reino Unido donde fue adquirido por el exdirector de McLaren Cars David Clark quien lo mandó a la casa para una revisión completa, pero no lo conservó por mucho tiempo. Después fue a parar a Estados Unidos, a la colección de un antiguo propietario de Fórmula 1.

En 2006, cuando tenía 5.160 kilómetros en el odómetro, volvió a cambiar de manos. Fue este último quien modificó su aspecto dándole el actual diseño Ibis White y el kit de alta carga aerodinámica que incluye un nuevo parachoques delantero y splitter derivados del GTR y lamas con especificación LM para las aletas delanteras. Otros cambios realizados fueron la instalación de faros nuevos en la parte delantera, un sistema de escape mejorado y llantas de cinco radios estilo GTR pintadas de negro y fabricadas por OZ Racing. Por su parte, en la cabina se incluyó aire acondicionado, un asiento de estilo competición para el conductor y detalles de fibra de carbono expuesta. El importe de estos cambios superó los 500.000 dólares.

En el interior se cambió el asiento de fábrica por uno de competición rm sotheby's

Diseñado por Gordon Murray y su equipo, este McLaren F1 cuenta con un curioso detalle. Antes de que le cambiaran de color llevaba la firma de Michael Schumacher en el umbral de la puerta, la cual fue cubierta con la nueva pintura. Para compensarlo, recibió la firma de otro campeón, Lewis Hamilton.

El que es considerado como uno de los mejores coches de carretera jamás creado, viene con un sistema de propulsión formado por un motor BMW V12 de 6.0 litros y aspiración natural que brinda una potencia de 627 CV y está acoplado a una caja de cambios manual de seis velocidades.

Se entrega con caja de herramientas Facom original y dos maletas a medida diseñadas para el chasis 014. Al momento de catalogarlo la cifra del odómetro había subido hasta los 22.000 kilómetros.