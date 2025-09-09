El exclusivo Ferrari con el que se ha dejado ver el futbolista Courtois

La afición por el motor en general y por los coches de alta gama en particular de Thibaut Courtois es algo conocido por todos, pues se le ha podido ver en numerosas ocasiones conduciendo diseños exclusivos de lujo. Pues bien, en su exquisito ... garaje hay espacio para una auténtica joya descapotable con la que se ha dejado ver por las calles de Madrid junto a su mujer Mishel Gerzig, quien ha compartido el vídeo en su cuenta de Instagram aprovechando la ocasión para promocionar su nueva canción. El futbolista belga se puso al volante de un Ferrari Roma Spider, un vehículo que salió al mercado en 2023 y cuyo precio base está en unos 300.00 euros, cifra que se dispara a la mínima que se incluye algún extra.

Diseñado bajo la dirección de Flavio Manzoni en el Centro Stile Ferrari, este modelo spider 2+ reinterpreta el estilo italiano de los años 50 y 60 aportándole un toque contemporáneo con una capota de tela extremadamente refinada elaborada para preservar las proporciones del vehículo base sin alterar su elegante y fluida silueta. Este elemento totalmente automático y con movimiento en Z que se pliega en tan solo 13,5 segundos, se ha fabricado con un tejido con trama sartorial prestando máxima atención a minimizar el efecto de abombamiento típico de los spiders con techo blando.

De su aspecto exterior cabe destacar su frontal, con forma de nariz de tiburón, los dos faros lineales LED atravesados por una barra de luces, y una silueta que trata de evocar 'la nueva Dolce Vita', según afirman desde la fábrica.

El Ferrari Roma Spider tiene un precio base de unos 300.000 euros ferrari

Por su parte, el interior presenta dos áreas dedicadas a conductor y acompañante evolucionando el concepto de doble cabina. En el ejemplar del deportista se pueden ver asientos de cuero blanco y negro con el cavallino rampante bordado en los reposacabezas que contrastan con el tono de la carrocería al que se le conoce como Celeste Trevi y es un verde azulado. El habitáculo también dispone de un cuadro de mandos digital, pantalla multimedia de 8,4 pulgadas y un volante con los mandos rediseñados, entre otras cosas.

Su sistema de propulsión es un motor V8 biturbo que brinda una potencia de 620 CV y que le permite pasar de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. Este está asociado a una caja de cambios DCT de ocho velocidades.