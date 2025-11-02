El Aston Martin DB5 Vantage de 1965 que podría venderse por un millón de dólares

Entre 1963 y 1965, Aston Martin puso a la venta el DB5, un modelo que combinaba la delicadeza del estilo italiano con la más alta ingeniería del fabricante de vehículos de lujo británico. Su papel protagónico en una de las franquicias más importantes ... del cine, la del agente secreto James Bond, como los distinguidos propietarios que, como Paul McCartney, George Harrison o Mick Jagger, se paseaban con orgullo en este vehículo hicieron que su popularidad se disparara rápidamente y se convirtiera en todo un objeto de coleccionista.

En 1964 se presentó la variante tope de gama, el Vantage, que incorporaba un motor mejorado con un aumento significativo de potencia –a 321 CV– permitiéndole alcanzar una velocidad máxima de 240 km/h y pasar de 0 a 100 km/h en menos de seis segundos. Pocas fueron las unidades que salieron a la venta de este diseño, lo que hace que aquellos que se conservan tengan un elevado valor.

La compañía Broad Arrow ha sacado a subasta uno de esos ejemplares, uno de los 21 fabricados con el volante a la izquierda de un total de 60 DB5 Vantage Coupé que salieron del concesionario. Esa exclusividad es, probablemente, el motivo por el que su precio estimado de venta está entre los 850.000 y el millón de dólares (entre 730.000 y 858.000 euros al cambio actual), eso y su buen estado de conservación. El automóvil en cuestión presenta una carrocería con un acabado en el clásico color Abedul Plateado con interiores de cuero Connolly Azul. Otras características son llantas de radios cromados, aire acondicionado Normalair, luneta trasera calefactable y transmisión manual ZF de cinco velocidades.

Esta unidad se terminó de fabricar en las instalaciones de la firma en Newport Pagnell en abril de 1965 y fue entregado a Sr. Joseph C. Cline, un reconocido entusiasta del fabricante de vehículos de lujo. Posteriormente, fue adquirido por un coleccionista en Nueva York y vendido poco después a un destacado concesionario de coches clásicos de Connecticut. En 2019 otro coleccionista se hizo con él y encargó una restauración que incluyó la pintura de la carrocería para devolverlo a su color Azul Sierra original, ya que había sido modificada años atrás, aunque no se quedaría con esa tonalidad por mucho tiempo.

Actualmente, estaba en una importante colección del sur de California, donde se confió la restauración del mismo a los especialistas de Fast Cars de Redondo Beach, California. Este Aston Martin conserva todavía muchos acabados originales aún intactos, aunque su radio Bosch Köln TR ha sido sustituida por una Motorola de época. Se entrega con el certificado de Patrimonio del British Motor Industry Heritage Trust que confirma la coincidencia de números de motor y transmisión originales.