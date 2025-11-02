Suscribete a
ABC Premium

El Aston Martin DB5 Vantage de 1965 que podría venderse por un millón de dólares

Este exquisito diseño, que pasará bajo el mazo Broad Arrow, es uno de los 21 ejemplares que se fabricaron con el volante a la izquierda y una de las 60 unidades creadas de esta variante

El exclusivo McLaren que perteneció a la realeza y podría venderse por 18 millones

Así es el Aston Martin DB5 Vantage de 1965 que ha salido a subasta de la mano de Broad Arrow
Así es el Aston Martin DB5 Vantage de 1965 que ha salido a subasta de la mano de Broad Arrow broad arrow
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Entre 1963 y 1965, Aston Martin puso a la venta el DB5, un modelo que combinaba la delicadeza del estilo italiano con la más alta ingeniería del fabricante de vehículos de lujo británico. Su papel protagónico en una de las franquicias más importantes ... del cine, la del agente secreto James Bond, como los distinguidos propietarios que, como Paul McCartney, George Harrison o Mick Jagger, se paseaban con orgullo en este vehículo hicieron que su popularidad se disparara rápidamente y se convirtiera en todo un objeto de coleccionista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app