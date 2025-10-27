Suscribete a
Las comunidades deportivas, el concepto de moda para entrenar que ha dejado obsoleto el término fitness

Aunque el interés por el CrossFit ha caído un 37% con respecto a 2024, disciplinas como esta o el emergente Hyrox son el mejor ejemplo de la evolución del fitness en nuestro país

Rubén García

Madrid

El interés por el CrossFit ha caído un 37% con respecto a 2024. Así lo destaca un análisis estadístico de mercado realizado por la consultora tecnológica de negocio Wardem, que advierte del crecimiento de nuevas comunidades deportivas, algunas todavía nicho, como el Hyrox, ... que están llamando a la puerta de las tendencias en el universo del fitness y el deporte. Tanto, que están marcando una evolución significativa que está haciendo perder relevancia y sentido al concepto clásico de «fitness».

