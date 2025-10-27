Las comunidades deportivas, el concepto de moda para entrenar que ha dejado obsoleto el término fitness

El interés por el CrossFit ha caído un 37% con respecto a 2024. Así lo destaca un análisis estadístico de mercado realizado por la consultora tecnológica de negocio Wardem, que advierte del crecimiento de nuevas comunidades deportivas, algunas todavía nicho, como el Hyrox, ... que están llamando a la puerta de las tendencias en el universo del fitness y el deporte. Tanto, que están marcando una evolución significativa que está haciendo perder relevancia y sentido al concepto clásico de «fitness».

El informe profundiza en la transformación que está experimentando el panorama deportivo en España a raíz del auge de las denominadas comunidades deportivas. Ofrece datos muy relevantes acerca de los gustos de la sociedad española con respecto al entrenamiento.

El más destacado es el crecimiento de las mencionadas comunidades deportivas, concepto que también incluye al CrossFit, la única disciplina con predominio de percepción negativa: según el informe, el 61% de las conversaciones digitales sobre el CrossFit «giran en torno a críticas por su intensidad, riesgo de lesiones, coste elevado y dudas sobre su sostenibilidad».

De todos modos, aunque haya descendido el interés por el CrossFit, en conjunto con el Hyrox, el pádel y el running, los deportes más emergentes en los últimos años, generan el 97% del volumen digital generado en torno al fitness tradicional. En 2015, hace una década, apenas representaba el 26%. Y la estimación es que siga creciendo en los próximos meses.

En este crecimiento tiene mucho que ver el running, disciplina que ya ha alcanzado su pico máximo de interés. Lo hizo en 2024 tras cuatro años, después de la pandemia, «moviéndose en valores moderados», apunta el informe de Wardem. Sin embargo, según el análisis, se puede volver a hablar de tendencia para referirnos al running porque se aprecia un nuevo crecimiento, una «recuperación de protagonismo y popularidad».

También colabora en esta realidad acerca de las tendencias deportivas en España el pádel, cuya explosión social ha coincidido en el tiempo con la del fitness. El análisis muestra que su pico máximo llegó antes, en 2021, pero confirma que esta disciplina se ha asentado como una de las favoritas en España: se mantuvo alto en 2024 y 2025, por lo que ya no se puede hablar de tendencia, sino de uno de los deportes favoritos de los españoles para practicar de manera amateur.

¿Y qué pasa con el fenómeno Hyrox?

Entre las tendencias fitness más emergentes aparece, sin lugar a dudas, el Hyrox, esa variante del CrossFit y con notable peso del running (precisamente) en cuyo funcionamiento profundizamos en Summum en este reportaje exclusivo sobre la disciplina de moda.

Pues bien, el análisis refleja el citado crecimiento del Hyrox pero sirve para ponerlo en perspectiva: «ha experimentado un crecimiento vertiginoso» desde que penetrara en España completamente en 2024, creciendo el interés en los últimos doce meses un +1273%. Sin embargo, todavía se considera una disciplina «muy nicho, reducido a comunidades pequeñas».

El informe de Wardem sostiene esta afirmación con un dato concluyente: el interés digital por el Hyrox alcanza el 12% con respecto al CrossFit, disciplina mucho más consolidada.

En cualquier caso, para Hugo Ramos, CMO de Wardem, el crecimiento de comunidades deportivas concretas —cita además de las mencionadas el pilates de máquinas, otra disciplina al alza— «confirma un cambio cultural de fondo: los usuarios ya no se identifican con la etiqueta genérica de 'fitness', sino con prácticas que les aportan pertenencia, identidad y comunidad».

Septiembre da el sorpasso a enero en los gimnasios

Dentro de los muchos datos relevante que ofrece el informe de Wardem cabe destacar también otro cambio de tendencia en lo que respecta a los hábitos de la sociedad con respecto al gimnasio.

En concreto, al mes de máxima actividad para este tipo de centros deportivos. Hasta 2024, enero había sido siempre el mes con mayor concentración de número de altas, pero el año pasado se produjo un cambio. «Mientras que, en 2022, enero concentraba casi 1 de cada 5 altas y septiembre apenas llegaba al 9%, en 2024, septiembre (10,8%) superó por primera vez a enero (9,7%)», apunta el análisis de Wardem.

Además, está tendencia se ha mantenido en 2025: las altas de septiembre han sido un 19% superiores a las de enero, con un crecimiento interanual del 21,2%, frente al 11,2% registrado en enero, destaca el informe. «Esto responde tanto al regreso a la rutina como a la fuerza de campañas estacionales y promociones específicas, que logran movilizar al público en mayor medida que los tradicionales propósitos de Año Nuevo», apunta Hugo Ramos, CMO de Wardem.

Eso sí, en paralelo, los datos muestran también un estancamiento del crecimiento de altas en los gimnasios, ya que el acumulado a 30 de septiembre de 2025 fue un 0,56% menor que en 2024.

A esto se añade otra tendencia: pese al evidente crecimiento de los centros deportivos de lujo, o al menos muy especializados, especialmente en ciudades grandes como Madrid, se está produciendo en España un trasvase hacia los gimnasios denominados low cost (menos de 23 euros de cuota) debido al público joven, entre 18 y 34 años, el mayor representado dentro del 38% de los usuarios que opta por estos centros.

En la gama premium (cuota a partir de 110 euros), que como decíamos está en crecimiento en ciudades como Madrid, está matriculado el 13% de las personas apuntadas a un gimnasio en España. Todavía es la gama media (cuotas entre 40 y 80 euros) la más popular: un 49% de los usuarios se decanta por esta opción.