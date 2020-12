La rutina definitiva para aumentar tu metabolismo y fortalecer la musculatura

Cuando comenzamos a entrenar “en serio” dos son los objetivos más perseguidos. Por un lado, definir la silueta y quemar grasa, y por otro, aumentar la fuerza. Para ello resulta clave la variedad en los entrenamientos y trabajar los diferentes grupos musculares; y aunque no existe una fórmula mágica para alcanzar el éxito en nuestro camino, de lo que no hay duda es que el “no pain, no gain” es uno de los mantras a seguir en todas las disciplinas.

A la hora de conseguir una quema de grasa efectiva numerosos estudios científicos han demostrado que incrementar la actividad metabólica resulta clave, pues supone un gasto adicional en estado de reposo al aumentar el metabolismo basal. O lo que es lo mismo, las calorías que gastamos por le mero hecho de estar vivos. La gran duda reside en cómo lograrlo, pues nos encontramos en un mundo en el que cada día aparecen supuestos gurús del fitness con recomendaciones cuya fiabilidad deja mucho que desear.

Para salir de dudas hemos contado con el punto de vista de Diego Calvo, uno de los Personal Trainer más prestigiosos de Beverly Hills que recomienda diversas formas de acelerarlo. “Cuando se busca incrementar el metabolismo todas las soluciones están relacionadas con una misma idea, el aumento de la actividad física de tres maneras. Incrementando los días que entrenas a la semana, diseñando planes de entrenamiento que involucren varios grupos musculares en el mismo ejercicio o hacer otro tipo de entrenamientos de alta intensidad como el HIIT”, apunta.

Diego es el creador del "Método Nucleus" - © Cortesía de Diego Calvo

En cuanto a aumentar los entrenos semanales, explica que si no son demasiado intensos no es suficiente para hacer crecer la tasa metabólica, por eso recomienda siempre optar por ejercicios multiarticulares en nuestras rutinas. “Si yo tengo la oportunidad en un ejercicio para quemar tantas calorías como pueda, ¿voy a elegir uno que solo involucre al bíceps que es una pequeñísima parte de mi cuerpo, o voy a elegir a un ejercicio que involucre gran parte de los músculos de las piernas, la espalda, el abdomen y también los hombros? Lógicamente haciendo ese ejercicio en el mismo tiempo estoy quemando muchas más calorías y estoy generando un mayor daño muscular en un área mayor del cuerpo haciendo ejercicios multiarticulares porque estoy activando muchos más músculos que haciendo uno aislado”, puntualiza.

Con lo cual, si se quiere aumentar el metabolismo recomienda que se recurra a ejercicios como la sentadilla, el peso muerto, dominadas, flexiones de pecho… “Esa es la clave. Intenta enfocarte en el trabajo de los grupos musculares grandes que serían la espalda, el pecho y las piernas”.

La sentadilla es uno de los grandes clásicos que nunca falla - © Cortesía de Diego Calvo

Un método innovador y práctico

Con el auge de los entrenamientos en casa Diego ha creado un dispositivo tomando como referencia estos pilares: el “Método Nucleus”. Un entrenamiento de alta intensidad estructurado en intervalos de 15 o 20 segundos que se basa en la velocidad. Posee un sistema líquido que cuanto más rápido se mueva más resistencia genera y por lo tanto origina un mayor impacto líquido. Calvo nos cuenta que cada vez que el líquido choca con las paredes de Nucleus se genera una activación muscular automática de los músculos del 80% del cuerpo. “Por eso tiene ese impacto en el metabolismo tan brutal. Como involucra tantos grupos musculares en tan poco tiempo el metabolismo aumenta no solo durante la ejecución de los ejercicios, sino también cuando se está en reposo. En unos 12 minutos podrás haber realizado un entreno completo”.

Lo que no debes hacer

En estos tiempos de pandemia el Personal Trainer hace hincapié en no creer lo que se cuenta en las redes sociales si no se trata de recomendaciones de verdaderos expertos. “El error que más he visto proviene de influencers que creen que están realizando un Tábata o un HIIT cuando no es así y el motivo es muy sencillo. Estos entrenamientos son cortos porque requieren una máxima intensidad, lo que significa que en cada segmento tienes que llegar al 90% de tu capacidad. Si tú estás haciendo unas sentadillas tienes que hacer el mayor número posible con la mayor intensidad posible, y así siempre”, comenta y añade que “los motivos no son otros que aumentar el ritmo cardíaco y los músculos involucrados y en estos videos de Instagram lo que veo es que se están ejecutando ejercicios de una sola parte del cuerpo concreta cuando lo que se debe buscar son los trabajos explosivos que recluten gran parte de tu cuerpo al mismo tiempo”.

Una rutina fácil y efectiva para aumentar el metabolismo

La clave consiste en realizar rutinas de alta intensidad - © Cortesía de Diego Calvo

Para finalizar, Diego nos ha expuesto una tabla sencilla con la que quemar un buen puñado de calorías en casa.

20” de trabajo y 30” de descanso. Repetir el circuito 4 veces.

1. Sentadillas con salto

2. Flexiones de brazos

3. Carrera lateral (3 pasos hacia cada lado)

4. Zancadas alternando piernas

5. Salto hacia adelante y 2 pasos retrocediendo.