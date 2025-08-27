Suscribete a
Roger Federer, milmillonario gracias a sus patrocinios y a una inversión exitosa en una marca de zapatillas

El extenista se ha convertido en el séptimo atleta de élite que se une al 'club de las tres comas'. Su fortuna supera ya los 1.100 millones de dólares

Roger Federer
Roger Federer gtres
Rubén García

Rubén García

Madrid

Roger Federer es 'billonario' (del inglés 'billonaire' que en castellano, en realidad se traduce como milmillonario). El extenista suizo, a sus 44 años de edad, se ha convertido en el séptimo atleta de élite en unirse al llamado 'club de las tres comas' ( ... las mayores fortunas del planeta). Esto es, la lista de las personas que tienen un patrimonio estimado en más de 1.000 millones de dólares. 1.100 en el caso concreto del suizo, según Forbes —1.300 según Bloomberg, todavía más—. Y la clave no ha sido la fortuna que amasó en premios durante su carrera, en la que levantó 20 Grand Slams, o la larga de empresas a las que tiene asociada su imagen desde hace tiempo, sino la decisión que tomó en 2019, todavía estando en activo —se retiró en septiembre de 2022—, de entrar a formar parte del accionariado de On, la marca suiza de zapatillas deportivas que muestra un crecimiento imparable en lo que llevamos de década.

