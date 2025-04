«A la manera» de Carlos Alcaraz: una vida sin los grandes lujos de superestrella del deporte

Carlos Alcaraz es, con el permiso de Novak Djokovic, la gran estrella de la edición 2025 del torneo de tenis de Madrid, trofeo que ha levantado en dos ocasiones en su corta carrera como tenista profesional. Corta y fructífera, ya que en sus vitrinas presume, a punto de cumplir 22 años, de dos Wimbledon, un Open de Estados Unidos, un Roland Garros y una plata olímpica. En apenas un lustro, que es el tiempo que lleva jugando en la élite del tenis aproximadamente, ha ganado más de 35 millones de euros en premios, a lo que hay que sumar una cifra (desconocida) por la suma de numerosos contratos publicitarios, algunos de ellos con firmas de renombre como BMW, Louis Vuitton o Rolex. Carlos Alcaraz es, por lo tanto, multimillonario, pero su cuenta corriente no se ve reflejada, al menos hasta la fecha, en los lujos de su vida. Los tiene, pero a años luz de los que disfrutan superestrellas del deporte como Cristiano Ronaldo, Max Verstappen o su buen amigo, ya retirado, Rafa Nadal.

Coincidiendo con la disputa del torneo de tenis de Madrid, Carlos Alcaraz ha presentado el documental sobre su corta pero intensa vida, esa que le ha llevado en un tiempo récord a tomar el testigo, ni más ni menos, que del citado Rafa Nadal como la gran estrella española del tenis —en una etapa con menos referentes en el deporte de la raqueta de los que convivieron con el mallorquín, con Fernando Verdasco, Feliciano López o David Ferrer construyendo también carreras deportivas de éxito—. 'A mi manera' es el título de la serie documental que narra las peripecias de Alcaraz a lo largo del curso 2024, en el que ganó Wimbledon y Roland Garros y perdió la final olímpica con Novak Djokovic.

No podría estar mejor elegido el título de la serie que seguramente será un éxito de visualizaciones en la famosa plataforma de contenidos a la carta, ya que la vida de Carlos Alcaraz está marcada por su origen y por su personalidad. No en vano, más allá de los lujos que se concede por los acuerdos publicitarios que tiene vigentes, la vida de Carlos Alcaraz, al menos hasta la fecha, está regada con lujos mucho más modestos que los que suelen disfrutar las estrellas del deporte de su nivel. Sin ir más lejos, estrellas como las que ha invitado a la presentación de su docuserie en Madrid, con Ilia Topuria, Dani Carvajal y David Bisbal a la cabeza.

No se le conocen casas de lujo, coches o yates

Ni casas de lujo, ni yates ni un garaje en el que se coleccionen deportivos de primer nivel. Nada de esto, habitual cuando hablamos de celebrities de su edad en el deporte o la música, se le conoce a Carlos Alcaraz.

Cuando se deja ver en barco, que se sepa, es de alquiler, como ocurrió a comienzos de este 2025, cuando se tomó un respiro con sus familiares y amigos en la Riviera Maya después de una mala gira por los torneos norteamericanos de pista rápida. Alcaraz recuperó su batería en un complejo de lujo, sí, y se dio el gusto de alquilar un yate para disfrutar de las playas de isla Saona y Palmilla, pero las imágenes de su viaje no son de ese nivel de lujo que se aprecia en las fotografías que muchas estrellas de su estatus publican en sus redes sociales.

Podemos decir lo mismo del patrimonio inmobiliario del tenista murciano. Es cierto que no han trascendido muchos detalles al respecto en sus años de carrera en la élite, pero se sabe que, al menos hasta hace muy poco tiempo, vivía en la misma residencia para deportistas de la academia donde se formó (y a la que sigue vinculada), la academia Equelite de Juan Carlos Ferrero, su entrenador, en la localidad alicantina de Villena. Allí llegó, para instalarse en uno de sus bungalow de 90 metros cuadrados, siendo un adolescente de apenas 15 años a finales de la década pasada, para centrarse exclusivamente en el tenis casi a tiempo completo. El plan, a la vista de sus resultados, funcionó.

El propio Carlos Alcaraz. que pasa buena parte del año en hoteles de lujo —tiene un acuerdo comercial con Marriott para el torneo de Miami, por ejemplo— o en casas que alquila para tener cerca a todo su equipo y su familia, como hace en Londres para los torneos de Queen's y Wimbledon, ha reconocido en más de una ocasión que suele pasar tiempo en casa de sus padres, que viven en la localidad murciana de El Palmar. A ellos está muy vinculado el tenista español: tanto sus progenitores como sus hermanos suelen formar parte del séquito que le acompaña por todos los rincones del mundo en los que juega, sobre todo en citas marcadas en rojo en el calendario.

Y si hablamos de coches, lo más lujoso que hemos visto conducir al joven tenista hasta la fecha es el BMW Serie 1 120d híbrido que la marca alemana de la que es imagen le ha facilitado. No quiere decir esto que no se haya dado algún capricho de cuatro (o de dos) ruedas el bueno de Carlos Alcaraz, pero si lo ha hecho, no ha trascendido.

Su coche, fruto del citado acuerdo comercial, monta un propulsor de 4 cilindros con 163 CV obtenidos por la suma del citado motor y la unidad eléctrica de 48 V que lleva. La versión de Alcaraz, el M Sport Pro, tiene un precio de salida que ronda los 48.500 euros. Lujo sí, pero no inaccesible.

Su armario y sus relojes, los grandes lujos de Carlos Alcaraz

Sí podemos hablar de lujos menos accesibles cuando nos referimos al armario y a la colección de relojes de Carlos Alcaraz, si bien ambas cuestiones están vinculadas de nuevo a sendos acuerdos comerciales.

Por un lado, es difícil ver a Carlos Alcaraz vestido con marcas que no sean Nike, cuando se trata de un contexto deportivo, y Louis Vuitton en marcos más formales —también ha protagonizado campañas de Calvin Klein—. Hace ya tiempo que la maison apostó por el tenista como imagen, idea que ha reafirmado e impulsado recientemente creando contenidos exclusivos para dar a conocer al Carlos Alcaraz más humano, algo en la que también ahonda la nueva docuserie de Netflix sobre el tenista de El Palmar.

Algo parecido a Louis Vuitton decidió Rolex cuando también vio el potencial tenístico y comercial de Carlos Alcaraz antes incluso de que levantara sus primeros Grand Slam. Ya en la histórica fotografía del tenista con su primer trofeo de Wimbledon se aprecia su reloj de la suerte, el Cosmograph Daytona Meteorite con el que también posó con su primer Roland Garros.

Se trata de un diseño peculiar de este icónico modelo de la casa suiza, con su esfera 'meteorito' en color gris y tres subesferas en color negro además de un brazalete de caucho negro con hebilla de oro amarillo y bisel de cerámica.

Esta temporada, en cambio, parece que Carlos Alcaraz se ha abierto a la posibilidad de lucir otros modelos de la marca de la que es imagen. Además del Rolex Day-Date con esfera verde que ya ha llevado en varias ocasiones, en el torneo Conde de Godó de Barcelona —perdió la final contra el danés Rune—, el deportista lució un Day-Date 40 con esfera azul, un cronógrafo valorado en 115.000 euros.

Qué mejor plan para calentar motores de cara a la «temporada alta» de la campaña tenística, con la llegada del verano y la disputa, con ello, de Roland Garros y Wimbledon, donde Carlos Alcaraz defiende títulos, que disfrutar de la vida «a su manera» del tenista español comprobando en los capítulos de su docuserie si muestra algún otro lujo desconocido en su vida hasta la fecha.