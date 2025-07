Richard Mille se inspira en Lebron James y los Lakers en su nuevo reloj de lujo de edición limitada: 150 unidades a 385.000 euros cada una

El de Richard Mille es un caso especial. Apenas un cuarto de siglo desde la creación de la marca en 2001 por parte del relojero francés que le da nombre —en sociedad con Dominique Guenat—, y 22 años después del lanzamiento del primer modelo, ... el RM001 Tourbillon, la relojera suiza se ha convertido en una de las grandes referencias de un mercado copado por casas con mochilas históricas mucho más grandes. Sin duda alguna, la apuesta por la fabricación de relojes ultraligeros y de aire deportivo, futurista, y la estrategia de vincular la marca a las estrellas del deporte, ha sido una estrategia muy acertada a nivel mediático. La última en sumarse al «equipo» Richard Mille ha sido, ni más ni menos, que el rey del baloncesto: Lebron James.

Desde Rafa Nadal —su modelo lo tiene Pep Guardiola— y Fernando Alonso al mejor ciclista de este siglo y posiblemente de la historia, Tadej Pogacar, lucen en sus muñecas modelos de Richard Mille. No en vano, la compañía es la casa oficial del Team UAE de ciclismo durante el Tour de Francia, del Team Ferrari —de ahí que primero Carlos Sainz, en sus tiempos en el Cavallino Rampante, y ahora Lewis Hamilton, además de Charles Leclerc—, luzcan o hayan lucido sus relojes, y hasta de las 24 horas de Le Mans, carrera automovilística para la que diseña una edición especial al año.

Hay otros famosos no deportistas, como Pharrel Williams, que también tienen en sus colecciones de relojes algún Richard Mille, pero es indiscutible el vínculo de la casa con el deporte y sus estrellas. Y por eso encaja como un guante el nuevo «fichaje» de la marca: Lebron James, con el que acaba de lanzar una edición especial limitada a 150 unidades del modelo RM 65-01 en el que no falta un guiño al equipo actual del baloncestista, Los Angeles Lakers.

A Lebron, como a Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar o Vini Jr, y tantas otras celebridades deportivas, le pirrian los relojes de lujo. Es habitual verle con modelos diversos puesto que su colección es muy amplia y lujosa: por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de París le vimos lucir el Crash Skeleton de Cartier, el original reloj cuya esfera recuerda a los que pintaba Dalí, derretidos, deformados.

También le hemos visto llevar en su muñeca modelos icónicos como el Patek Philipe Nautilus o el Audemars Piguet Royal Oak, que no tienen nada que ver con el estilo de los relojes de Richard Mille. Ni tampoco su uso, puesto que cabe recordar que uno de los factores diferenciales de estos relojes es que son tan ligeros que se pueden llevar practicando deporte siempre y cuando las reglas de la disciplina lo permiten. Generalmente, se puede si no son deportes de contacto; por eso, Nadal llevaba junto a una de sus muñequeras su edición personalizada por Richard Mille, y por eso Pogacar conquista las cimas del Tour con un reloj a juego con su maillot, a menudo amarillo como el gran dominador de la prueba que es. En cambio, baloncestistas como Lebron no pueden lucirlo en sus partidos de audiencias millonarias.

Esto no ha impedido, de todos modos, que Richard Mille vea en Lebron James su siguiente paso para conquistar el mundo de los relojes de lujo a través del deporte. No es una apuesta menor la que ha hecho la marca diseñando junto al jugador de los Lakers una edición especial del RM 65-01 en el los colores amarillo (en la correa) y púrpura, los clásicos de la franquicia más cara de la historia del deporte —acaba de ser vendida por la familia Buss al magnate Mark Walter por un precio de 10.000 millones de dólares— son protagonistas.

El amarillo también es protagonista, como el verde, en los pulsadores y esfera del reloj, que cuenta con tres subesferas turquesa. Pero, más allá de la tonalidad elegida para el diseño de este Richard Mille edición especial, es la presencia del logo personal del jugador de la NBA —una corona verde con borde amarillo que hace referencia a su apodo, «el Rey»— en lo alto de la esfera, a las 12:00, el detalle más especial en el diseño del reloj de lujo.

Lebron también ha dejado en un segundo detalle personalizado su firma —nunca mejor dicho— en el diseño del primer modelo que desarrolla inspirado en su figura Richard Mille: su firma está grabada en púrpura en el reverso de la pieza.

Teniendo en cuenta las características estéticas del reloj, de quién toma su esencia, su complejidad técnica y las pocas unidades (150) que se van a producir del RM 65-01 edición especial Lebron James, parece incluso barato su precio, 450.000 dólares americanos, 385.000 euros al cambio en euros.

Es muy probable que este precio se dispare en el mercado de segunda mano en cuanto se pongan en manos de sus compradores las primeras unidades del nuevo reloj de lujo fruto de la colaboración entre Richard Mille y Lebron James.