Los relojes de lujo de los espectadores VIP de Wimbledon: de David Beckham a Rusell Crowe

El All England Tennis Club de Londres es especial como lo son pocos escenarios deportivos en todo el mundo. Durante dos semanas, el verde de su impecable hierba —hasta que el torneo arranca y es pisada por los protagonistas, los tenistas— y de sus instalaciones ... centra la atención del deporte a nivel mundial con permiso del Mundial de Clubes de la FIFA y del Tour de Francia, grandes citas deportivas que, sin embargo, no tienen nada que hacer contra Wimbledon si hablamos de lujo y glamour. Y si alguien lo duda, solo hay revisar la lista de invitados que han pisado la grada o el palco de la central del club de tenis londinense para ver los partidos de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannick Sinner y compañía.

De hecho, es tal la nómina de celebrities y rostros famosos, empezando por Kate Middleton, princesa de Gales, y siguiendo por David Beckham, que no se puede perder de vista lo que pasa en la grada en cada jornada de Wimbledon. Sobre todo, si te gustan los trajes elegantes y, especialmente, los relojes de lujo.

Es verdad que los tenistas ya hace tiempo que lucen cronógrafos y relojes exclusivos. Lo hacía Nadal con su Richard Mille cuando jugaba, y lo hacen Carlos Alcaraz y Jannick Sinner, grandes estrellas del tenis masculino en la actualidad, ambos embajadores de Rolex. Pero, claro, si en la grada se sientan a ver sus partidos David Beckham, Rusell Crowe o Eddie Redmayne, entre otros, es imposible no fijarse en sus looks y en sus muñecas. No en vano, son algunos de los hombres más elegantes del planeta.

Los tres han estado a la altura de las expectativas. Y prueba de ello son los relojes que han lucido en sus respectivas visitas a Wimbledon. No han sido los únicos, como vas a comprobar en esta selección de cronógrafos de lujo vistos en la presente edición del torneo de tenis más especial.

1 David Beckham gtres David Beckham y su Black Bay Chrono de Tudor

Sir David Beckham no falta desde hace años a lo que ya es una tradición familiar junto a su madre: asistir al partido inaugural en la pista central del All England Tennis Club. Este año, el empresario disfrutó de Carlos Alcaraz y Fabio Fognini.

Beckham eligió para la ocasión un traje claro que combinó con una versión especialmente personalizada para él del Black Bay Chrono de 41 mm de Tudor. Con esfera negra y repleto de diamantes que adornan el bisel,, las asas, el brazalete Jubilee y la esfera, su valor es incalculable.

En origen, es un diseño pensado para el buceo (resistente al agua a 150 metros de profundidad), pero el modelo único que llevó Beckham a Wimbledon es un regalo de la marca por su 50 cumpleaños. Un reloj deportivo con diamantes, una joya única.

2 Rusell Crowe gtres Rusell Crowe con un Rolex Daytona Cosmograph

El clásico Rolex Daytona Cosmograph de oro amarillo de 18 quilates es el reloj que escogió el actor Rusell Crowe para poner la guinda a impecable outfit en Wimbledon, donde lució traje azul y corbata escocesa.

Con esfera lacada en turquesa, bisel Cerachrom negro y correa Oysterflex, es un reloj que ronda los 40.000 euros. Tiene una caja de 40 mm en oro amarillo y destaca una esfera con fondo turquesa, contadores negros y detalles en oro aplicado. Una elección impecable.

3 Eddie Redmayne gtres Eddie Redmayne lució el Omega Aqua Terra Shades

Embajador de Omega, Eddie Redmayne es otro de los británicos mejor vestidos. En cada aparición hay que fijarse en su elección, y no fue menos en la primera jornada de Wimbledon, donde ocupó sitio en la pista central muy cerca de David Beckham.

Lo hizo luciendo un traje blanco combinado con un reloj Aqua Terra Shades fabricado en acero. Este modelo de 38 mm. destaca especialmente por su esfera lacada y diseñada en color terracota en la que llama la atención el cepillado solar desde el centro.

El reloj de Eddie Redmayne forma parte de la nueva línea que Omega ha lanzado de su reloj Aqua Terra, cada uno con una esfera con color distinto, incluidas dos ediciones de oro, aunque la del actor es una de las fabricadas en acero. Su precio, alrededor de 7.500 euros.

4 John Cena gtres John Cena apostó por el Rolex Explorer II Polar

El actor y ex luchador profesional John Cena también ha disfrutado in situ de Wimbledon. Lo ha hecho llevando consigo en su muñeca lo único que llevaba puesto aquel día de 2024 en el que apareció desnudo en plena gala de los Oscar para entregar un premio: su reloj Rolex Explorer II Polar.

Con esfera blanca y una aguja 24 horas en forma de flecha, es un modelo que permite distinguir las horas del día de las horas de la noche. Es un detalle menor si lo llevas a un torneo de tenis, pero el cronógrafo está pensado para expediciones extremas, como las polares en verano, donde el sol no se pone.

Por eso, se considera este reloj (el original data de 1971) de Rolex el modelo de los espeleólogos, vulcanólogos y exploradores de las regiones polares, como la propia casa suiza presume. También lo es porque el acero Oystersteel con el que está fabricado es ultrarresistente. Precio: alrededor de 9.000 euros.

5 Nick Jonas gtres Nick Jonas llevó el Rolex Day-Date 40

También ha optado por lucir un Rolex en Wimbledon el cantante Nick Jonas. En concreto, ha llevado un Day-Date vintage en oro amarillo de 18 k, un modelo con esfera negra, bisel estriado y brazalete President.

Este modelo es especial porque el original fue el primer reloj de pulsera con cronómetro automático capaz de marcar la fecha y los días de la semana con todas las letras. Además, se trata de un modelo con mucha historia y mucho poso porque lo han lucido muchos presidentes de Estados Unidos en el siglo XX, desde JFK hasta Ronald Reagan o Bill Clinton. Precio: 45.000 euros.

6 Roger Federer gtres Roger Federer, con un Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller 40

Un mito de Wimbledon como Roger Federer disfruta ahora desde el palco presidencial de los triunfos de tenistas con los se enfrentó a menudo, como Novak Djokovic, o con los que apenas coincidió en pista, como Carlos Alcaraz.

En la presente edición del torneo, el suizo lució junto a un elegante traje cruzado azul marino su última adquisición relojera: el Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller 40. En este caso, se trata de un modelo fabricado en acero con esfera blanca cuyo precio ronda los 50.000 euros.

7 Andrew Garfield gtres Andrew Garfield, un Omega De Ville Trésor

Pocos invitados han generado tanto interés este año en Wimbledon como el actor Andrew Garfield, que disfrutó del entrenamiento previo de Carlos Alcaraz, con el que se ha citado para jugar un día al golf, y de uno de sus encuentros. Lo hizo acompañado de su pareja, la actriz nominada al Oscar, Monica Barbaro, luciendo uno de sus exquisitos outfits.

En su muñeca, Garfield, también nominado al Oscar, llevó un Omega De Ville Trésor, un modelo en acero con esfera abovedada que precisamente llevó el artista en el pasado también en Wimbledon. Por ejemplo, en la final del año 2022, cuando ganó Novak Djokovic. Precio: alrededor de 8.000 euros.

Nos hemos dejado fuera del top cinco el Richard Mille 67-01 engastado con diamantes con el que se ha dejado ver en el All England Tennis Club el esgrimista y modelo británico Miles Chamley Watson. Y lo hemos hecho por la sencilla razón de que es uno de los relojes de los que más te hemos hablado recientemente: te contamos por qué los diseños de Richard Mille son los relojes de lujo favoritos de las grandes estrellas del deporte. Mucha culpa de ello la tiene Rafa Nadal, uno de los primeros embajadores de la marca, que ya triunfó en Wimbledon en dos ocasiones acompañado de estos relojes famosos por sus diseños ultraligeros y de estética deportiva y futurista.