Los lujos que rodean a Xabi Alonso, el nuevo entrenador del Real Madrid

La nueva era Xabi Alonso en el Real Madrid comienza. Es la tercera, ya que, además de estrella del equipo durante un lustro, fue un año entrenador de la cantera, su primera experiencia en estas lides donde ya triunfa en la élite. El guipuzcoano toma las riendas del banquillo local del Santiago Bernabéu cogiendo el relevo de Carlo Ancelotti, que se ha convertido en nuevo seleccionador de Brasil. Dos perfiles de generaciones distintas pero muy similares en lo que respecta a su imagen pública, con un discurso pausado, elegante, pero también con fondo. Y también con gustos distintos, lujosos en ambos casos, pero al mismo tiempo nada estridentes. Desde luego, no lo son los de Xabi Alonso, que es la imagen masculina canónica (con permiso de Pep Guardiola) del concepto de lujo silencioso.

El técnico vasco, que va a debutar en el banquillo del Real Madrid en el inminente Mundial de Clubes —el conjunto blanco se alojará en Palm Beach, la lujosa zona de costa a las afueras de Miami—, ha exprimido más si cabe en estos últimos años el perfil discreto que ya mantuvo durante su etapa como jugador. Prueba de ello es que ha descendido mucho su presencia en redes sociales, la única ventana junto con alguna campaña de publicidad que protagonizaba, que nos permitía conocer más detalles acerca de sus gustos.

Para su despedida pública del Bayer Leverkusen, una de las excepciones que sí le ha llevado a estar activo en Instagram, Xabi Alonso escogió una imagen que muestra una de sus grandes: los relojes. De ello habló hace ya casi una década en una entrevista con Mr. Porter donde resumió no solo su gusto por los relojes, sino su estilo en general, con su habitual capacidad comunicativa, una de las habilidades que con toda probabilidad más le ayudan en su etapa como entrenador: «Todas las decisiones que tomo son acordes a mi personalidad: elegir un reloj, jugar (al fútbol), la ropa que llevo, elegir un coche, siempre cosas que son buenas pero que no son espectaculares, que no llaman la atención, pero con las que me siento seguro con ellas y van acorde con mi personalidad».

Estas palabras ya las destacamos cuando te contamos algunos de los relojes que tiene en su colección el entrenador de moda. Ha pasado una década de aquella colaboración con IWC —invitamos a alguna marca de primer nivel a invitar a Xabi a que comparta públicamente una actualización de su colección personal de relojes—, marca de la que tiene, por ejemplo, un modelo Ingeniuer, regalo de boda de Nagore Aranburu, pareja de Xabi, con la que tiene tres hijos en común.

Nagore Aramburu y Xabi Alonso en una fiesta de IWC en 2016 gtres

También debería tener en su poder (o tuvo) los relojes que la Federación Española de Fútbol solía regalar a los jugadores por cada clasificación a una fase final de Eurocopa y Mundial. Por ejemplo, la propia RFEF anunció en su día el regalo de un modelo Audemars Piguet personalizado con nombre de cada jugador (por la joyería Chocrón) con motivo del triunfo en la Euro 2012. Se grabó en los relojes, además, la fecha de la final: 1 de julio de 2012.

Otras fuentes informaron en su día que la federación regaló a la selección un IWC Schaffhausen por la clasificación para el Mundial de Brasil 2014, el último gran torneo que jugó Xabi Alonso con la selección española, con la que ganó dos Eurocopas y un Mundial. Por este último torneo, Xabi y el resto de jugadores recibieron un reloj Franck Muller valorado en 25.000 euros a través de Royo Joyeros, en lo que fue un obsequio de Iberdrola, patrocinador de la selección entonces.

Pero, además de estos relojes tan vinculados a sus logros profesionales, Xabi Alonso tiene otros modelos en su colección, donde no faltan diseños de Patek Phillipe o Rolex.

Xabi Alonso gtres

Los coches clásicos, una pasión de Xabi Alonso

Aunque se escriba mucho, y más estos días con su llegada al banquillo del Real Madrid, sobre la colección de coches clásicos de Xabi Alonso, no hay forma de saber realmente cuántos de los modelos históricos que tanto gustan al tolosarra forman parte de su garaje. Tan solo alguna declaración escueta en alguna entrevista de hace años ha dejado entrever Xabi Alonso qué coches tiene: «Un Audi del club , un Mercedes y a veces un Porsche. Me gustan mucho los coches», le dijo a Mr. Goodlife en 2017.

Por lo tanto, lo más riguroso sería hablar de coches clásicos que Xabi Alonso ha conducido, porque muchos de los que hemos podido ver en sus años como jugador y entrenador han sido en imágenes tomadas para campañas publicitarias. Por ejemplo, con el Porsche 911 de la conocida como Pre-73, una de las primeras series historias de este icónico modelo de la casa de Stuttgart, y uno de los favoritos de los hombres famosos de la generación de Xabi Alonso —por ejemplo, el cantante Dani Martín confesó en Lo de Evolé que los 911 eran su debilidad, y también lo es de algunos hombres más jóvenes como Maluma, que ha confesado que este es su coche preferido—.

A Xabi Alonso también le hemos visto presumir (cosa poco habitual en él) al volante de un Porsche 356 descapotable, un coche de los años 50 que es el primer modelo de la factoría germana. Y también ha conducido un Porsche 912, uno de los modelos más difíciles de conseguir, la variante del 911 que monta un motor de cuatro cilindros y 1.6 litros con 90 CV de potencia.

El entrenador posó a bordo de este modelo de Porsche en su etapa de jugador en el Bayern Munich, cuando protagonizó (también participó su esposa) la campaña de la colección cápsula Porsche Design sports X Adidas, marca esa última que ha acompañado a Xabi Alonso a lo largo de toda su carrera deportiva, también como entrenador.

Además, también ha conducido otro gran deportivo de los años 50, un Mercedes 190 SL, un coche descapotable hiperelegante que monta un motor de cuatro cilindros y 1.9 litros que la casa germana presentó en el Salón de Ginebra en el año 1955.

El chalet de Xabi Alonso en El Viso

En alguna otra de sus confesiones con la boca pequeña en distintas entrevistas, Xabi Alonso ha compartido su gusto por vivir en el centro de las ciudades. Y su casa en Madrid es el mejor ejemplo de ello.

El técnico vasco intentó residir en La Finca a su llegada a la capital como jugador, cuando tan de moda estaba esta urbanización de Pozuelo que ahora rivaliza con La Moraleja, de nuevo en la primera plana de la actualidad en crónica social tras unos años en la sombra a nivel mediático. Pronto renunció a ese estilo de vida y se mudó con su familia al barrio Salamanca primero y al exclusivo barrio de El Viso después.

Es este oasis de casas bajas —deberíamos decir mansiones— en el centro de Madrid donde adquirió junto a su mujer la vivienda que se ha hecho viral a raíz de su vuelta al Real Madrid, ahora como entrenador. El chalet se ubica en una parcela de más de 1.000 metros cuadrados, tiene cinco plantas y seis habitaciones, además de patio trasero y delantero.

El precio de una vivienda como esta en un barrio con el prestigio y la ubicación privilegiada de El Viso puede rondar perfectamente los 15 millones de euros en el mercado inmobiliario actual. Solo hay que darse una vuelta por portales inmobiliarios de referencia y comprobar que están a la venta casas en esta zona cuyos precios van de los 6 a los 14 millones de euros. Y son viviendas puestas a la venta de forma pública cuando la mayoría de las transacciones inmobiliarias de lujo se hacen de manera discreta, sin exponerse públicamente. Eso que se llama 'off market'.

Tan lujosa (o más) como su chalet madrileño es la vivienda que tienen en San Sebastián Xabi Alonso y Nagore Aranburu, aunque su emplazamiento es muy distinto porque está en la zona como Txalín del monte Igeldo.

Precisamente la ubicación de la mansión ha hecho que se judicialice su construcción, proceso que ha impedido que Xabi Alonso y su familia puedan habitar la vivienda hasta el momento. Se trata de una casa que supera ampliamente los 1.000 metros cuadrados de superficie construida con autorización municipal del Ayuntamiento de San Sebastián, pero una denuncia interpuesta en 2022 por el grupo ecologista Haritzalde y la asociación vecinal de Igeldo exige su demolición.

En los últimos meses no se han reportado novedades de un proceso que avanza despacio, por lo que todavía no se puede saber si Xabi Alonso y su familia podrán disfrutar de su casa, que tiene Donosti a sus pies, o si deberá ser demolida.

Lo que sí es seguro es que podrán volver a habitar su casa de El Viso una década después de adquirirla. El tiempo dirá si, como hizo cuando dejó el fútbol y como ha hecho recientemente al despedirse del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso podrá cerrar la etapa que ahora arranca como entrenador del Real Madrid con la frase que casi ha patentado: Lived it. Loved it («Lo viví. Lo amé», en español). Argumentos de lujo, empezando por volver a disfrutar del citado chalet familiar en El Viso, no le faltan.