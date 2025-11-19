Así es la primera colección de ropa masculina en la historia de Roberto Torretta

Con más de 40 años en el mundo de la moda, Roberto Torretta nació en Buenos Aires y en 1972 llegó a España para instalarse en Madrid, donde se inicia en el mundo de la moda y crea la emblemática Berlín durante los años ... de la movida madrileña. Con varios hitos y reconocimientos a lo largo de su trayectoria como el Premio Nacional de Moda en 2016, este 2025 marca un antes y un después en la historia de su marca homónima con el lanzamiento de su nueva línea de ropa para hombre y la diversificación de su negocio para llegar a un público más general.

Referente indiscutible de la moda española, Torretta amplía su universo creativo con el lanzamiento de su primera colección masculina para la temporada otoño-invierno 2025-2026, una nueva propuesta que se mantiene «fiel al ADN de la firma, combinando elegancia contemporánea, calidad y un diseño sofisticado, adaptado ahora a la sensibilidad y necesidades del hombre actual«, explican desde la marca.

Un hombre versátil y urbano

Una de las imágenes de la primera colección masculina de la marca Roberto Torretta

La línea masculina de Torretta apuesta por prendas estilizadas, funcionales y de marcado carácter urbano, «diseñadas para hombres que buscan distinción sin sacrificar comodidad», explican. Con cortes impecables, materiales de primera calidad y una paleta cromática sobria pero sofisticada, la colección ofrece un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Desde piezas de sastrería hasta opciones más casuales, cada prenda refleja la maestría del diseñador en crear un estilo atemporal y versátil.

Además, para esta temporada, la firma también amplía su propuesta femenina con una cuidada colección de prendas de manga, que incluye una amplia variedad de abrigos en paño y nylon, reafirmando su compromiso con la elegancia, la funcionalidad y la excelencia en el diseño.

Comprometido con acercar su visión a un público más amplio, Torretta ha democratizado los precios de esta colección y su nueva línea femenina sin comprometer su esencia. La línea está disponible en Es Fascinante, en tiendas multimarca y en una selección exclusiva de 46 centros de El Corte Inglés, consolidando así la presencia de la marca en el mercado nacional. También se podrán adquirir en el canal de e-commerce propio de la firma.