Así es la primera colección de ropa masculina en la historia de Roberto Torretta

El diseñador lanzará además una nueva línea femenina accesible para un público más amplio

El marrón chocolate es el nuevo negro: así se lleva el color del moda del otoño

Roberto y María Torretta
Roberto y María Torretta @oscarkkt
María I. Ortiz

Con más de 40 años en el mundo de la moda, Roberto Torretta nació en Buenos Aires y en 1972 llegó a España para instalarse en Madrid, donde se inicia en el mundo de la moda y crea la emblemática Berlín durante los años ... de la movida madrileña. Con varios hitos y reconocimientos a lo largo de su trayectoria como el Premio Nacional de Moda en 2016, este 2025 marca un antes y un después en la historia de su marca homónima con el lanzamiento de su nueva línea de ropa para hombre y la diversificación de su negocio para llegar a un público más general.

