Madrid es Moda: de la sesión de fotos en directo de Roberto Torretta al estreno de Eduardo Navarrete

Madrid es Moda continúa este lunes con una agenda llena de nuevas activaciones con la moda de autor como protagonista. Roberto Torretta, Devota & Lomba o Eduardo Navarrete se convierten en algunas de las grandes apuestas de este inicio de semana marcado por los nuevos formatos y la innovación en el sector. Una agenda que forma parte de la edición especial 10º aniversario que del 13 al 16 de septiembre continúa programando desfiles y presentaciones con distintos formatos de los principales nombres de la moda de autor española en museos, atelieres, tiendas, calles y plazas de la capital.

Tras el llamativo desfile inaugural que tenía lugar el pasado sábado en plena Plaza de Oriente, las jornadas de desfiles no han tenido tregua y el domingo se daban a conocer las distintas colecciones de María Lafuente, Johanna Calderón o la colaboración de Juan Avellaneda X SEEIOU, entre otras.

Desfile inaugural de Madrid es Moda en la Plaza de Oriente Pablo Paniagua

De las novias de Moisés Nieto al 'shooting' de Torreta

Entre las citas más esperadas del programa estaba la presentación de la primera colección 'bridal' de Moisés Nieto. Se trata de 'LOVE', una propuesta pensada «para novias que buscan alejarse de lo convencional», tal y como ha explicado el diseñador. La colección destaca por su depuración formal, volúmenes contenidos y un enfoque contemporáneo que combina funcionalidad y diseño. Con tejidos sostenibles, cortes precisos y una atención minuciosa al detalle, Nieto ofrece una visión nupcial que prioriza la identidad personal sobre el protocolo tradicional.

Sesión de fotos en directo en el atelier de Roberto Torretta Pablo Paniagua

El 'shooting' en directo que Roberto Torretta ha sido otro de los platos fuertes de este día. La decisión de mostrar la colección a través de un 'shooting' en vivo no es casual, «queríamos que se viera el movimiento real de las prendas, la caída de los tejidos, cómo respiran en el cuerpo. La fotografía de moda capta algo que una imagen estática no transmite si no se vive en el momento», señala el diseñador, que a lo largo de la mañana ha realizado la sesión de fotos de su colección en riguroso directo en su atelier, entre bocetos y costureras, desvelando en exclusiva sus diseños para la próxima temporada. Una colección bautizada como 'Linaje', en la que los estampados exclusivos, diseñados para esta colección, dialogan con una paleta de color refinada que combina neutros empolvados, tonos intensos y destellos metálicos. Los tejidos protagonistas —gasa de seda, crêpe de chine de seda y otras texturas ligeras de caída impecable— aportan movimiento, frescura y sofisticación, realzando la belleza de cada diseño sin esfuerzo. Mientras que la artesanía cobra fuerza en los detalles: drapeados precisos, cortes al bies, frunces estratégicos y acabados cuidados hasta el último hilo convierten cada pieza en una celebración del saber hacer de la casa Torretta.

Nuevos formatos y ubicaciones

Modesto Lomba sale a saludar tras el desfile en el Museo Arqueológico de Madrid Pablo Paniagua

El Museo Arqueológico de Madrid se ha convertido en la pasarela de Devota & Lomba, la marca fundada en 1986 por Modesto Lomba, actual presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, galardonado en 2023 con la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Además de las propuestas de otros creadores nacionales como Oteyza, Duyos o García Madrid, el cierre de la jornada de este lunes correrá a cargo de Eduardo Navarrete quien estrena esta noche el primer 'fashion film' de su marca homónima dedicado al proceso creativo de la colección 'Musas', que además acompañará con el lanzamiento de cinco nuevos bolsos.

Pioneros en acercar la moda lenta nacional a la calle y en dar visibilidad y defender los oficios y artesanos que la definen, el patrimonio cultural de la ciudad y el público siempre han tenido un papel principal en MeM. Madrid es Moda abre la Semana de la Moda de Madrid y forma parte de su calendario junto a MBFWMadrid.