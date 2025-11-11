Suscribete a
ABC Premium
Audio
Una grabación a Leire Díez apunta a Ferraz: «Yo soy la persona que ha puesto el PSOE»
Ministerio de Igualdad
El Gobierno avisa de una nueva incidencia en las pulseras antimaltrato

Más de 15 millones de euros por un Patek Philippe de 1943: así es el reloj de pulsera más caro de la historia

Ha sido subastado por la casa Phillips en una puja en Ginebra que ha batido el récord histórico de recaudación para una subasta de relojes clásicos: más de 71 millones de euros y varios récords mundiales

La moda y los cronógrafos Patek Philippe, los lujos favoritos de Trent Alexander-Arnold, la estrella del Real Madrid

El modelo de Patek Philippe que ha batido récords
El modelo de Patek Philippe que ha batido récords Patek Philippe
Rubén García

Rubén García

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Más de 71 millones de euros en una única subasta de relojes clásicos. Y más de 15 millones de euros por un modelo histórico de Patek Philippe, el reloj de pulsera más caro jamás subastado hasta la fecha. Dos récord mundiales de una tacada — ... y no son los únicos— que se han batido en la subasta Decade One organizada por la casa Phillips en el hotel President de Ginebra. Un evento que ya es historia en el sector del lujo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app