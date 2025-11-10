Suscribete a
ABC Premium

Las 10 marcas de moda de lujo más deseadas en lo que llevamos de 2025

Saint Laurent encabeza una lista en la que entra por primera vez COS, mientras que otras como Miu Miu Loewe o Balenciaga bajan posiciones

Todas las tendencias que van a triunfar este otoño

Modelo de Saint Laurent en uno de los últimos desfiles de la marca en París
Modelo de Saint Laurent en uno de los últimos desfiles de la marca en París Gtres
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mundo de la moda vive momentos de cambio en la industria, que van desde sus directores creativos a la reinvención de la estrategia de ventas o el acercamiento al lujo de muchas de las marcas. Cambios que también se ven reflejados ... en el comportamiento de los consumidores y amantes del mundo 'fashionista' tal y como se refleja en el último informe de The Lyst Index realizado por el buscador global de moda de lujo Lyst, un informe que clasifica las marcas y productos más populares de Internet y que revela cómo los compradores de moda online están respondiendo a dichas mareas cambiantes, muchos ellos influenciados por redes sociales como TikTok.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor María I. Ortiz

Responsable de Summum y Moda en ABC. Periodista, especializada en lujo y estilo de vida. Más de catorce años de experiencia en medios y empresas de primer nivel avalan mi bagaje en comunicación.

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app