Siete gestos que debes evitar si no quieres parecer mayor

Envejecer forma parte de la vida, pero se puede envejecer bien, como Brad Pitt, George Clooney y Keene Reeves, y se puede envejecer mal como Brendan Fraser, Mickey Rourke o Val Kilmer. La genética es importante, aunque aún lo es más el estilo de vida. Según los expertos este último es responsable de hasta un 80% del envejecimiento cutáneo. Pero, además, hay algunos gestos que debes evitar si no quieres parecer mayor.

Descuidar la piel

Una piel hidratada tarda más en envejecer que una piel seca y deshidratada. Así que uno de los primeros gestos que debes evitar es olvidarte de cuidar a diario la piel. La del rostro es la más expuesta y, por lo tanto, la que más cuidados necesita. El dermatólogo Pedro Rodríguez, de Clínica Dermatológica Internacional, explica que “lo más básico sería, limpieza facial por la mañana y por la noche. Por la mañana, usar después una crema hidratante con factor de protección solar. Y por la noche, una crema específica para el tipo de piel dependiendo de la necesidad”. La rutina facial básica se puede completar incorporando un sérum y realizando una vez a la semana una exfoliación y una mascarilla facial. Respecto a la piel del cuerpo, debes elegir jabones y geles suaves que no resequen y lo ideal sería hidratar después de la ducha.

No descuides el cuidado de la piel - © Instagram: @_george.clooney.fanpage_

Pasarte con el bótox y los rellenos

La medicina estética es una buena opción para retrasar el envejecimiento. Dos de los tratamientos más populares son el bótox, ideal para corregir las arrugas del tercio superior del rostro, y los rellenos con ácido hialurónico, que sirven para reponer volúmenes perdidos, por ejemplo en la mejilla, y evitar la pérdida de firmeza, otro de los signos de la edad. Pero no seguir los consejos de los expertos, ponerte en manos de profesionales de dudosa reputación o abusar de ambos tratamientos puede llevarte a parecer mayor, como les ha pasado a algunos famosos que lucen caras muy artificiales. Así que la medicina estética sí, pero siempre con seguridad y buscando un acabado natural.

Dormir poco y mal

Tener un buen sueño es necesario para la salud, para estar descansado y de buen humor, pero también te ayudará a parecer más joven. Dormir poco y mal te hará levantarte con bolsas y ojeras, dos de los problemas estéticos que más envejecen la zona del contorno de los ojos. Además, si no duermes bien tu piel envejecerá antes. Sonia Márquez, directora de comunicación de los Laboratorios + Farma Dorsch, explica que “mientras dormimos, la piel se regenera y produce colágeno, fundamental para su elasticidad y estructura. Si no descansamos lo suficiente, la piel se afinará, perderá firmeza y luminosidad al no renovarse adecuadamente”.

No cuidar la dentadura

Unos dientes blancos y bonitos es uno de los signos de juventud, así que si quieres evitar parecer mayor tendrás que cuidar tu dentadura bien. Aunque la genética influye, la doctora Marta Serra-Serrat, odontóloga y miembro de Top Doctors, asegura que “las condiciones ambientales, las malas prácticas y hábitos son las principales causas de los problemas bucodentales a cualquier edad. De hecho, el 70% de los casos se producen por malos hábitos, y el 30% restante por factores genéticos”. Cuidar los dientes a diario es importante por salud, pero también por estética. Para ello la doctora Juliana Mattozzi, directora de la Clínica Dental Intersalud y miembro de Top Doctors, aconseja: “acudir anualmente al odontólogo, cepillarse los dientes y la lengua, al menos dos veces al día, usar hilo dental y enjuague bucal después del cepillado, y comer poca cantidad de dulces”. Si, además, te haces un blanqueamiento dental, tu sonrisa será perfecta.

Lucir entradas muy pronunciadas

Las entradas en el pelo son la primera señal de la calvicie, y sí también ponen años. Frenar la caída del pelo no siempre es sencillo, por eso es recomendable ponerse en manos de un dermatólogo tricólogo que pueda recomendar el mejor tratamiento.

Injertos, fibras capilares, tricopigmentación... hay múltiples soluciones - © Instagram: @jasonstatham

Mientras, puedes disimular las entradas, por ejemplo dejándote el pelo más largo para taparlas con un flequillo o eligiendo algún corte de pelo a capas. Pero si tienes poco pelo, la mejor solución es raparse, para llevar el pelo lo más corto posible, como han hecho famosos como Zidane o Jason Statham. Las fibras capilares o los injertos son la solución para recuperar tu pelo, si no te gusta el pelo tan corto.

Llevar una vida sedentaria

Realizar algún deporte de forma habitual, o al menos caminar a diario, te ayudará a mantenerte en forma. Además de controlar la balanza, porque con la edad es más fácil acumular kilos de más, ya que se reduce el gasto calórico, el deporte ayuda a mantener más jóvenes los músculos, los huesos y las articulaciones, y a prevenir enfermedades cardiovasculares. Si no has hecho deporte nunca, no hace falta que te pongas a correr una maratón, según la OMS, bastaría con realizar 150 minutos de actividad física moderada a la semana, por ejemplo, andar.

Invertir en deporte es ganar en salud - © Unspalsh

Comer demasiados dulces

Según la doctora Mercedes Sáenz de Santa María, médico estético de la Clínica Dermatológica Internacional, “el principal enemigo del envejecimiento prematuro de la piel, es el azúcar. Los azúcares, sobre todo refinados, producen en nuestras células un proceso que se conoce como glicación, que dificulta el funcionamiento celular”. Así que la experta aconseja limitar la ingesta de dulces y azúcares (ojo con el azúcar que se esconde en muchas bebidas como los zumos), así como de alimentos procesados y de alcohol. Una dieta equilibrada y variada, rica en antioxidantes, vitaminas, minerales y oligoelementos, te ayudará a envejecer más tarde y a controlar el peso.