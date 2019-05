Injertos capilares: todo lo que necesitas saber

Hace algunas vimos a Cristiano Ronaldo de vuelta en Madrid para lanzar uno de los muchos negocios en los que ha invertido una buena parte de la fortuna que está haciendo gracias a su profesión de futbolista. El negocio en cuestión era una nueva clínica especializa en injertos capilares, un recurso que está volviendo a coger fuerza tanto social como mediáticamente después de unos años en los que parecía haber perdido parte de la enorme fuerza con la que irrumpió en su día.

Sin embargo, las cifras demuestran que donde había perdido protagonismo era en los medios, quizá porque el interés había decaído al no ser ya una novedad. El pelo no ha dejado de caerse, sino todo lo contrario, ya que más del 50% de los hombres y el 30% de las mujeres padecen caídas de cabello anormales, de ahí que no sorprenda tanto el dato publicado por la Society of Hair Restoration (ISHRS), que estima en un 64% el incremento de cirugías especializadas en la repoblación del cuero cabelludo a nivel global entre el 2014 y el 2017. “Además de tener un componente estacional, siendo el otoño el momento del año con mayor incidencia, la pérdida del cabello está influida por el estilo de vida actual de las personas. El origen genético y hormonal es la principal causa de la alopecia pero problemas como el estrés, la ansiedad, la contaminación del aire o la mala alimentación son algunas de las principales causas que lo provocan”, señala como causas más habituales de estas cifras el Dr. José Luis Martínez, especialista en el Instituto Quirúrgico Capilar Dr. Paloma.

Un riesgo, una inversión

El culto al cuerpo y la belleza tienen cada vez más peso en las relaciones sociales y el estado anímico de las personas, que necesitan sentirse bien con ellas mismas, cosa que la calvicie impide a muchas de ellas, convirtiéndose en un tema delicado que, afortunadamente, cada vez cuenta con más recursos y sobre todo de mayor calidad para ofrecer soluciones. Y es que tiene mucha importancia en el resurgir de los injertos capilares esto último, ya que las cirugías han avanzado técnicamente de forma notable, lo que repercute directamente sobre el éxito de las mismas, impactando de inmediato en el posible interesado, que siempre está más dispuesto a afrontar una inversión y un riesgo por aquello que le da más garantías de éxito.

A la técnica clásica, denominada FUSS (Follicular Unit Strip Surgery), se ha sumado una más novedosa y efectiva, que se conoce técnicamente con el nombre de FUE (Follicular Unit Extraction), cuya diferencia radica en la forma de proceder al transplante únicamente, pero que se aprecia en el resultado final ya que no deja cicatriz a la vista, lo cual es un detalle fundamental siendo esta, en gran medida, una cuestión de origen estético. “En la FUSS, la técnica más antigua, extraemos una banda de cuero cabelludo, quedando una cicatriz lineal en la parte posterior de la cabeza; en la FUE los folículos se extraen uno a uno, y por lo tanto no queda cicatriz aparente” explica el Dr. Antonio José Alcaide Martín, especialista en trasplante capilar.

En ambos casos, para los que no conozcan cómo es el desarrollo de una cirugía de este estilo, se toman folículos de otras zonas del cuerpo -generalmente de barba, pecho y también de la propia cabeza en el caso de los hombres- de la persona que se somete al tratamiento y se injertan en su cuero cabelludo. Esto implica no solo elegir a un buen cirujano o a una clínica que te asegure un seguimiento propio de un tratamiento así, sino que lo haga desde la primera visita, porque es necesario un estudio personalizado tanto de los folículos que se van a retirar como de la forma en la que se van a implantar para que quede de la manera más natural y estética posible. “El éxito del injerto capilar empieza por una consulta médica personalizada de manos de personal cualificado. Es muy importante que en dicha visita la valoración sea realizada por el mismo médico especialista que realizará la cirugía, garantizando una buena valoración del caso y así la consecución de unos resultados más óptimos”, afirma Lidia Opi, especialista en psicología y coordinadora de CCCI (Centro de Cirugía Capilar Internacional) y también miembro de Top Doctors.

Turquía como destino estrella de injertos

Es probable que conozcas a alguien cercano que se haya ido a Turquía a operarse. O que te suene haber leído algo sobre ello, aunque sea de pasada. Estás en lo cierto si es así, no te has perdido en medio de la historia ni lo has soñado. El turismo de salud en el país otomano está subvencionado y en concreto tienen buenos profesionales especializados en injertos capilares aunque, cuidado, también hay "ovejas negras" en este sentido.

Es una realidad, en general, que te ahorrarás dinero si eliges viajar allí, donde las clínicas te lo gestionan todo a través de sus agencias de viajes presentes en España, pero tienes que poner todo en la balanza antes de tomar la decisión, y hay un factor que no siempre se tiene en cuenta y que es muy importante -además de la dificultad que tiene elegir bien y caer en buenas manos a distancia-: el tratamiento requiere al menos un año de seguimiento, así que no pienses que esto es operarse y ya está. “La principal ventaja de realizar este tipo de tratamientos en España es que el paciente se garantiza una calidad de los profesionales e instalaciones acordes a los estándares de nuestro país, al mismo tiempo que tiene la posibilidad de tener un seguimiento por parte del especialista, ya que un injerto requiere un año para identificar y tratar cualquier complicación que se pueda producir”, advierte el doctor Martínez, que también es miembro de la plataforma médica Top Doctors.

No es, además, un año en el que el seguimiento se haga por cuenta propia, sino que se requieren cuidados especiales, sobre todo durante las dos semanas inmediatamente posteriores a la operación, en las que se deben realizar cuidados del postoperatorio, ya que se producen pequeñas heridas en cada uno de los folículos transplantados, de manera que se genera una costra en toda la zona manipulada con la que se debe tener especial cuidado, y más si se realiza durante las vacaciones de verano, algo habitual. “El paciente deberá extremar las precauciones para protegerse del sol, con gorras o sombreros y evitar la exposición al sol intensa y directa durante aproximadamente tres meses. Se aconseja no bañarse en piscinas cloradas hasta pasados dos mes, ni en el mar hasta 20-30 días después de la intervención”, explica Lidia Opi.

No es casualidad, por lo tanto, que clínicas como la de Cristiano Ronaldo empiecen a poblar de nuevo las grandes ciudades, ya que se dan las circunstancias necesarias para que exista demanda en el mercado: una mejora en las técnicas y por lo tanto en los resultados, datos objetivos que demuestran la magnitud del problema, con millones de personas afectadas por la pérdida excesiva de cabello y previsión de no mejorar dichas cifras en el futuro porque el estilo de vida actual, en opinión de todos los expertos, es un motivo de peso para pensar que estas sigan creciendo.