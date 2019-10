Todo lo que necesitas saber si vas a hacerte la depilación láser

Por estética o por comodidad, los hombres se depilan cada vez más. Y uno de los métodos más efectivos es el láser. Si aún no te has animado a probarlo, después de leer sus ventajas, seguro que lo haces.

Los hombres tienden a cuidarse mas - IML

Resulta paradójico que mientras las barbas crecen en el rostro, el vello corporal esté desapareciendo. La depilación masculina es cada vez más habitual. Muchos de los hombres que se depilan buscan, por ejemplo, el sudar menos a la hora de hacer deporte. Pero la doctora Josefina Royo de la Torre, directora de Instituto Médico Láser (IML), cree que “la razón de mayor peso es la estética.

Los hombres que están más interesados en depilarse, normalmente cuidan más su peso y su silueta. El canon estético sugiere músculos definidos y tonificados, y "si el paciente tiene pelo, esta belleza corporal pasa desapercibida".

4 ventajas de la depilación láser

Los cambios se aprcian tanto a nivel estético como funcional - IML

1. Es una depilación permanente. No es definitiva, como nos explican los expertos de Novo Clinic: “el láser es efectivo en el vello que se encuentra en fase de crecimiento activa. El vello que es tratado en esa fase no vuelve a crecer más. Sin embargo, con el paso de los años algunos vellos, que se encontraban en fase de reposo, pueden activarse y crecer, por eso preferimos hablar de depilación permanente y no definitiva”.

2. Elimina el vello excesivo. La depilación láser es el mejor método para eliminar el exceso de vello que algunos hombres sufren, por ejemplo en la espalda o en el pecho. Y, precisamente, según Natividad Lorenzo, directora del centro de estética y salud Natividad Lorenzo, “son ambas zonas las que suelen depilarse los varones con mayor frecuencia”.

Los deportistas evitan el exceso de sudor - © DR

3. Previene y evita la foliculitis. Mientras otros métodos de depilación se limitan a inhibir temporalmente el crecimiento del vello, el láser destruye el folículo, dejando la piel más lisa y perfecta, y evitando la foliculitis. Esto hace que algunos hombres opten por elegir la depilación láser para eliminar el vello de la barba, en particular, según la directora de IML “la banda inferior de la barba y la que sube hacia los pómulos”.

4. Es un tratamiento adaptado a cada paciente. La depilación láser se ajusta a las necesidades de cada persona, de forma que el profesional puede adaptar tanto la potencia del tratamiento, como el tipo de láser y el número de sesiones.

En este sentido, la doctora Josefina Royo de la Torre señala que “el vello del hombre es más profundo que el de la mujer, sobre todo en la espalda y en el tórax, por eso no todos los láseres valen para depilar esas zonas, los más adecuados son los de longitudes de ondas más penetrantes, como el diodo y el superdiodo venus”.

Todo lo que necesitas saber antes de hacerte la depilación láser

El desconocimiento en la materia abruma a muchos hombres - © D.R.

¿Cuántas sesiones necesito? Según los expertos de P & P Clinic “entre 5 y 10 sesiones, siempre recordando que el vello facial es mucho más difícil de eliminar, y que los resultados son individuales, ya que existen muchos factores que influyen, por ejemplos, los hormonales”.

¿Duele? La depilación láser puede resultar algo molesta en determinadas zonas, pero existen cremas anestésicas que ayudan a aliviar las molestias. La directora de IML

¿Láser o luz pulsada? No es lo mismo, según nos explica Natividad Lorenzo “la diferencia es que el láser es unidireccional y llega directamente al folículo piloso alcanzado resultados óptimos. Y la fotodepilación (o luz pulsada) se hace con aparatos con afluencias bajas que emiten la luz hacia todas partes, por lo que no logran la profundidad necesaria para afectar al folículo”.

¿Qué precio tiene? Varían en función de los equipos y de los profesionales técnicos que lo realicen. Además, puedes encontrar tarifas por sesión, por ejemplo, en Novo Clinic las sesiones de depilación láser oscilan entre 15-80 euros/sesión según la zona. Y también tarifas por tratamientos completos como en el IML: 8 sesiones en el tercio superior de la espalda por 575€.