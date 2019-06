Barba hipster, ¿ha muerto la tendencia?

El concepto de moda está identificado con el de efímero. Las tendencias cada vez duran menos. Da igual si hablamos de ropa, gastronomía o viajes, por citar tres sectores distintos en los que el peso ‘de lo que se lleva’ es sobresaliente. Las cosas llegan y se van a la velocidad de la luz y no hay nada que las detenga. Por eso, cuando algo resiste más de lo normal, tanto incluso como para poder definir una época determinada con dicha moda es inevitable destacarlo. Y esto es justo lo que ha ocurrido con lo hipster, quizá el término que más se ha utilizado para describir esa tribu urbana que se ha convertido en masa durante los últimos años, desde que sacó poco a poco la cabeza (y su barba) al comienzo de esta década que está cerca de acabar.

Pero si hay un detalle que demuestra la fortaleza de una tendencia, ese el de su final. Y en el caso del término hipster y sus principales características -barbas, camisas de cuadros, tatuajes, etc.-, llevamos leyendo artículos que lo entierran desde hace ya casi tres años. Su decadencia como tendencia es una realidad, se plasma y está fuera de toda duda que el movimiento ha vuelto a encogerse hacia lo que era antes de su ‘boom’, pero ¿ha muerto definitivamente como tendencia?

Para formarnos con más propiedad una opinión al respecto y de esa forma poder responder a la pregunta del millón con propiedad, hemos pulsado la opinión de tres profesionales de la peluquería masculina, ya que es la barba el logo sin discusión del universo hipster. Nadie como ellos para detectar si realmente esta vuelve a ser cosa de clientes que acuden exclusivamente a algunas barberías que resisten o si sigue siendo una petición habitual.

Las barbas han ido evolucionando - © Pexels

El riojano Iván Blanco, barbero y estilista, cree que “esta tendencia se ha diversificado mucho, y si te fijas en los hombres de todo tipo de estilo y clase social te darás cuenta que son muchos los hombres que se han sumado a esta moda y que optan por la barba de gran longitud y tamaño”. “Al final las modas vienen y se van pero lo importante es quedarnos con la esencia; en este caso la barba hipster ya está quedando un poco atrás pero la barba ha venido para quedarse”, opina Roberto Carrillo, gerente de la peluquería de caballero que lleva su nombre en Madrid, mientras que Irene Garrido, de Carlos Conde Peluqueros, es más tajante a la hora de dar respuesta a la pregunta de si la barba hipster ha muerto: “Sigue siendo uno de los tipos de barba más demandados, así que no”, afirma con rotundidad.

La evolución natural

Una vez escuchadas tres voces autorizadas diferentes, más allá de los matices que las diferencian, se puede sacar una conclusión clara sobre qué sucede realmente con la barba hipster y por qué unos la dan por muerta cuando realmente no lo está tanto. La respuesta es que, sencillamente, ha evolucionado.

La barba ha pasado de tendencia, a clásico - Pexels

Ya no es la tendencia predominante ni puede serlo después de todo el tiempo que ha pasado desde su explosión, pero la barba no ha muerto como tal y tiene pinta de que no morirá en mucho tiempo, porque si algo ha conseguido esta moda es la de normalizar el uso de la barba como un elemento estético masculino más. Ya no es sinónimo de hombre descuidado, ni mucho menos; incluso ha recuperado también para la causa el ritual del arte del afeitado.

Las formas ultradefinidas tanto de las barbas como de los cortes de pelo y la frondosidad y gran longitud de las primeras han dejado su sitio a otros estilos más naturales e indefinidos, donde las barbas se llevan más cortas e incluso aparecen con fuerza otras opciones del pasado como las perillas -ampliadas, adaptadas al tiempo actual-, tal y como destaca Iván Blanco, pero el éxito es que la barba sea protagonista en la mayoría de ellos.

Los más puristas dirán que no es lo mismo, que se ha perdido el ‘apellido original’, pero es innegable que su uso se ha normalizado y diversificado. La han adoptado hombres que jamás se considerarían a sí mismos como hipsters. Puede haber muerto la tendencia como tal, pero no todas consiguen establecerse para siempre; es más, solo unas elegidas alcanzan el hito tan complicado que supone permanecer de forma perenne.

En definitiva, la barba ha mutado, pasando de tendencia a clásico, gracias al protagonismo continuado de la moda hipster.