Podemos pide a la Universidad Carlos III que cancele un acto con Macarena Olona

La exdiputada de Vox Macarena Olona llegó en 2022 a la Universidad de Murcia rodeada de fuerte presencia policial

Podemos Getafe ha pedido a la Universidad Carlos III que suspenda un acto previsto para el próximo viernes en el que participará la exdiputada de Vox Macarena Olona y el delegado nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Guzmán Revilla. Según asegura la asociación juvenil Voces Libres a ABC, que ha organizado la mesa redonda, «le están pidiendo a la universidad que no ceda ante las presiones de la formación política en un gesto preocupante que pone en peligro la libertad de expresión». La ponencia versará sobre 'Inmigración y seguridad', por lo que Podemos considera que la presencia de Olona puede hacer que el contenido termine en «racismo y un delito de odio».

La portavoz de Podemos Getafe y teniente de alcaldesa en el gobierno local, Alba Leo, ha cuestionado que el evento se celebre en «la universidad» y que «una institución pública ceda sus instalaciones a discursos que vinculan inmigración con delincuencia, sembrando miedo, violencia y exclusión».

¿En serio? ¿Otra vez?



No vamos a cancelar el acto y la conferencia se va a celebrar. Otra vez.



Este viernes nos vemos en la Universidad Carlos III para hablar del Modelo Bukele de Seguridad con @voceslibres_esp y @GrmSpqr. pic.twitter.com/M8wkA1KgBt — Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 30, 2025

En concreto, el acto está previsto a partir de las 12.15 horas en el Aula Magna de la UC3M, campus de Getafe. Para la portavoz de Podemos Getafe, «criminalizar a las personas migrantes es racismo y un delito de odio». «Lo que realmente crea inseguridad en nuestros barrios y calles son las bandas de neonazis y fascistas que ven legitimada su violencia con este tipo de actos», ha subrayado la edil.

Por su lado, Olona ha recordado en redes sociales que la última vez que dio una conferencia en la Universidad acabó «en el hospital», en alusión a los altercados de marzo en la Universidad de Granada, un escrache a la exdiputada de Vox que se saldó con dos detenidos. «Vuelvo con 'Voces Libres' y será la primera vez desde el asesinato de Charlie Kirk», ha anunciado en redes sociales.

Mientras Olona ha señalado que el evento en Getafe servirá para «seguir levantando la voz», desde Podemos Getafe, Alba Leo ha entonado el «no al fascismo y al racismo». «No tienen cabida en Getafe. Los derechos humanos no se cuestionan», ha zanjado.