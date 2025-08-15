Los incendios no dan tregua: el avance de las llamas se recrudece en Orense y la situación es «extrema» en Castilla y León

Los incendios que asolan varias zonas de España no dan tregua este viernes festivo. Según ha apuntado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en declaraciones a TVE, hay 16 fuegos activos en el país. Galicia, Castilla y León o Extremadura son las comunidades más afectadas. En la primera, el avance de las llamas se recrudece en la provincia de Orense, arrasada por nueve incendios activos —el décimo, en la provincia de La Coruña—, hasta el punto de que Protección Civil ha comenzado a enviar alertas a los teléfonos móviles (ES-alert) de los vecinos de las poblaciones próximas a los incendios pidiendo que se confinen y eviten el exterior. En el caso de encontrarse fuera y no disponer de lugar desde el que resguardarse, Emergencias implora «apartarse» lo máximo posible de las zonas afectadas por las llamas y evitar, en cualquier caso, todo tipo de desplazamiento ante el peligro que supone el fuego.

Sin que haya trascendido la cantidad de hectáreas que los diez incendios activos en Galicia han calcinado a lo largo del día, desde Emergencias indicaron esta tarde que los técnicos alertan de «un empeoramiento de las condiciones en las próximas horas», en un momento en el que tanto el centro como el sur de la comunidad gallega se encuentra por encima de los 35 grados y rozando los 40 en algunas de las zonas más críticas de Orense, donde las llamas avanzan desde hace días y han engullido más de 30.000 hectáreas de superficie.

Mientras la conexión ferroviaria entre Madrid y Galicia continúa suprimida por tercer día consecutivo, las carreteras secundarias que conectan la ciudad de Orense con el exterior sufren aglomeraciones y atascos kilométricos. En las últimas horas se han producido cortes en la A-52 entre los kilómetros 129 y 132, a la altura de A Gudiña y A Mezquita respectivamente y en la N-525 entre los quilómetros 118 y 132 que también corresponden a las localidades mencionadas anteriormente. Además, se han notificado complicaciones en las carreteras próximas a Riós y Benavente, con rentenciones y peligrosidad por la cercanía del fuego.

Noticia Relacionada Feijóo pide la movilización de medios del Ejército contra los incendios y «olvidarse de la política cutre de los tuits» David Yagüe

En Castilla y León, la situación ahora mismo es «extrema», según el balance de incendios forestales realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl a primera hora de la tarde. En total, son 25 los incendios activos, de los cuales doce se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León, Salamanca y Ávila, mientras seis alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca y Zamora. El que más preocupa es el que saltó de Orense a la provincia de Zamora por la comarca de Sanabria.

Los avances en los trabajos, por su parte, han sido desiguales. Mientras en algunas zonas, como la de Villanueva de la Sierra y Villaseca el operativo sí ha podido aplicar el llamado fuego técnico o contrafuego -esto es, prender una zona antes de que llegue el frente de llama para que pare ahí el avance al no tener nada más que quemar-, en otras no ha sido posible, como en Castromil, la primera población que se evacuó al ver que el incendio que comenzaba en A Mezquita se dirigía hacia Zamora.

Además, cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa que se encuentran trabajando en las labores de control y extinción de los incendios en León han resultado herido cuando participaban en el dispositivo del fuego declarado el 9 de agosto en Yeres.

Extremadura y Asturias

En Extremadura, la situación se volvía a complicar este mediodía después de una noche en la que los avances habían sido positivos. Las llamas del incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, han llegado a una zona de pinar, cerca del municipio de Casas del Monte, cuyos vecinos han recibido una alerta para quedarse confinados.

Asturias, por su parte, cuenta con dos incendios «con meteorología complicada», según ha lamentado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. Son los fuegos procedentes de León, ubicados en las zonas de Somiedo y Genestoso, con «altísimas temperaturas y viento sur» que dificultan las tareas de extinción.