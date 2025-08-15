Heridos cuatro miembros de la UME en el incendio de Yeres, en León

Efectivos de extinción de la UME y la Junta de Castilla y León, la pasada noche en el incendio de Yeres

Cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa que se encuentran trabajando en las labores de control y extinción de los incendios en León han resultado heridos este sábado. En concreto, los efectivos participaban en el dispositivo del fuego declarado el 9 de agosto en Yeres, y que está en nivel 2 de riesgo (en una escala de 0 a 2).

Tres de ellos han resultado afectados con quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo, mientras que el cuarto sufre una luxación en el hombro, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en León.

Todos ellos han sido trasladados al hospital de Ponferrada, donde se encuentran ingresados, en observación y pendientes de la evolución del diagnóstico inicial.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 16.00 horas, cerca de Odollo -localidad que se encuentra desalojada-, en la comarca leonesa de La Cabrera, donde los cuatro efectivos pertenecientes al BIEM I se encontraban realizando las tareas asignadas para la extinción del incendio.

Castilla y León está en una situación «extrema» en la lucha contra los incendios declarados durante la última semana, coincidiendo con la ola de calor. Este viernes por la tarde hay activos más de 20 fuegos forestales.