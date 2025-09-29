La Aemet lanza un aviso especial en España por fuertes lluvias e inundaciones: zonas en situación «potencialmente peligrosa»

España pone fin a un fin de semana marcado por el veranillo de San Miguel, en el que las temperaturas han subido hasta 10 grados en algunos puntos. Tras unos días de calma, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha visto obligada a lanzar un aviso especial por la situación «potencialmente peligrosa» que acaba de llegar al país.

El organismo meteorológico informa de que el tiempo en el territorio nacional va a cambiar de manera radical. Se producirán «lluvias muy fuertes y persistentes» que pueden dar lugar a «posibles inundaciones y crecidas repentinas» en varias zonas del territorio nacional. «Una vaguada (una especie de lengua de aire frío) en niveles medios y altos de la troposfera provocará un aumento de la inestabilidad. Junto al aire húmedo se formarán tormentas intensas en los tercios este y sur de la Península», explica.

⛈️🧵Situación meteorológica potencialmente peligrosa entre el domingo 28 y martes 30.



➡️Las lluvias podrían alcanzar intensidad torrencial en puntos del área mediterránea, especialmente en la Comunitat Valenciana. pic.twitter.com/LO6GpoYZlm — AEMET (@AEMET_Esp) September 27, 2025

La Aemet asegura que el lunes 29 ymartes 30 de septiembre son «los días más adversos del episodio» y habla de «peligro extraordinario». Por ello, pide a los ciudadanos estar en alerta e ir con precaución.

Las zonas de España en situación «potencialmente peligrosa» por las lluvias

La Aemet comunica que desde la primera hora de este lunes 29 de septiembre se esperan «chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, en la Comunidad Valenciana». Estos, a medida que vaya pasando el día, se irán extendiendo a zonas del interior sureste. «Las mayores intensidades y acumulados serán en el centro y sur de la región y, especialmente, en la provincia de Valencia». El organismo señala que se podrían «superar los 250-300 mm. con intensidades torrenciales».

⚠️ AVISO ESPECIAL | Lluvias muy fuertes y persistentes.



🔴Peligro extraordinario en zonas de Cataluña y Comunitat Valenciana. Posibles inundaciones y crecidas repentinas.



ℹ️ Mantente informado: puede haber cambios en las zonas de mayor impacto.



+ info👉https://t.co/48Lsr8R9TN pic.twitter.com/jYjSW8URIs — AEMET (@AEMET_Esp) September 28, 2025

Ya en la tarde de este domingo 28 de septiembre, la Aemet ha activado el aviso rojo y Protección Civil ha enviado a los valencianos el Es-Alert. También se ha tomado la decisión de suspender todas las clases como medida preventiva.

Esta comunidad autónoma no es la única afectada. La Aemet indica que también habrá lluvias torrenciales en Cataluña, sobre todo en Tarragona, durante la tarde-noche del domingo y la madrugada del lunes. «Se pueden acumular más de 180 mm en periodos inferiores a seis horas», añade.

🔴⚠️ AVISO ROJO | Lluvias torrenciales.



➡️ Peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes.



➡️ ¡Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces! Siga las recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/xOtEEIaInr — AEMET (@AEMET_Esp) September 28, 2025

«Es probable que Baleares también se vea castigada por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente desde la tarde del lunes, y en las islas de Ibiza y Mallorca», sostiene el organismo.

La Aemet ha activado el aviso naranja en Albacete y Cuenca durante la tarde del domingo y el amarillo en Ciudad Real.