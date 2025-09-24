Una tromba de agua provoca inundaciones en viviendas y el rescate de una persona en Roquetas de Mar

Algunas calles de Roquetas de Mar estuvieron cortadas por la tromba de agua

Una fuerte tromba de agua ha sorprendido a los vecinos de Roquetas de Mar en la madrugada de este miércoles, provocando inundaciones en varias zonas de la urbanización Las Marinas. Entre las 00.00 y la 01.00 horas, las lluvias intensas desbordaron las calles, anegando sótanos, bajos de viviendas y garajes, y alterando la normalidad en esta barriada.

Afortunadamente, no se registraron víctimas personales, aunque los equipos de emergencia tuvieron que intervenir en varias ocasiones para rescatar a vecinos atrapados en sus hogares. Los Bomberos del Poniente atendieron una decena de incidencias, destacando el rescate de un hombre con movilidad reducida, cuya vivienda estaba completamente inundada hasta un metro de altura.

Asimismo, otra llamada alertó a emergencias sobre la presencia de personas en un vehículo atrapado en el agua, aunque, al llegar los efectivos, los ocupantes ya habían conseguido salir del automóvil. La tormenta afectó principalmente a la zona de la Avenida de Las Marinas, así como a las calles Núñez de Balboa, Estornino e Iguazú.

El servicio de Emergencias 112 recibió más de medio centenar de llamadas, y la Guardia Civil cortó varias calles por el riesgo de que se produjeran más inundaciones por las escorrentías del agua. Este episodio inesperado de lluvias ha dejado principalmente daños materiales que ahora tendrán que cuantificarse.

Los vecinos ante la subida del agua tuvieron que recurrir a cubos y escobas para sacarla de sus viviendas. La tormenta llegó de manera imprevista, ya que el aviso amarillo por fuertes lluvias había sido desactivado el día anterior en la provincia de Almería, aunque se mantenía la posibilidad de chubascos intensos.

A primera hora de la mañana de este miércoles, el sol volvía a lucir y no quedaban incidencias activas. Incluso mientras llovía con fuerza en la zona afectada en otros puntos del municipio roquetero no se registraron precipitaciones, del mismo modo que en poblaciones cercanas del poniente almeriense.