La Aemet avisa a España de la llegada de un huracán: zonas más afectadas y consecuencias de la borrasca

El descenso de las temperaturas en España se ha notado coincidiendo con la despedida del verano y la entrada del otoño. En muchos casos ya es necesaria ropa más abrigada para salir de casa, especialmente en las primeras y las últimas horas del día. Aunque durante el fin de semana los termómetros subirán en algunos puntos por el conocido como veranillo de San Miguel, lo normal es que el ambiente sea cada vez más fresco.

A pesar de que este acontecimiento marcará el fin de semana, otro fenómeno concentrará la atención de la Agencia Estatal de Meteorología: la aproximación del huracán Gabrielle a nuestro país. El jueves, el huracán seguía desplazándose hacia las islas Azores y poco a poco perderá sus características tropicales.

En este sentido, la Aemet señala que el fin de semana ya se habrá convertido en borrasca, pero que podría dejar algunos efectos adversos en algunos puntos de España.

🌀 El huracán Gabrielle sigue desplazándose hacia las islas Azores, para posteriormente perder sus características tropicales.



➡️ El fin de semana, ya convertido en borrasca, podría provocar mal estado de la mar, viento intenso y lluvias en el oeste peninsular. pic.twitter.com/ErxtOZMWf9 — AEMET (@AEMET_Esp) September 24, 2025

Un viernes sin muchos cambios

Para este viernes, la estabilidad se mantendrá en la mayor parte del país con cuelos poco nubosos y despejados. Podrán darse algunas tomentas ocasionales en Mallorca, Menorca y el litoral de Cataluña o la Comunidad Valenciana.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el oeste de Galicia, mientras que la norma en el resto del país serán los aumentos moderados en el norte y tercio este y ligeros en el resto. Las mínimas también aumentarán en zonas de montaña y en la meseta Norte y permnecerán estables en el resto.

Predicción semanal:



➡️De lunes a miércoles ⛈️: ambiente fresco con chubascos en Baleares, extremo norte y sureste peninsular; algunos de fuerte intensidad y con tormenta.



➡️De jueves a domingo 🌞: ambiente cálido y estable; comienzo del popular veranillo de San Miguel. pic.twitter.com/SgPBxqjDra — AEMET (@AEMET_Esp) September 22, 2025

Pendientes del huracán Gabrielle el fin de semana

Ya el sábado la atención se dirigirá a Gabrielle, que la Aemet califica como exhuracán y que llegará a España convertido en borrasca extropical. Este día habrá precipitaciones con posibilidad de tormentas ocasionales en el oeste de Galicia y podrán afectar a otras zonas del tercio occidental. El cielo tendrá abundante nubosidad, salvo en Baleares y Canarias donde se espera un tiempo más estable.

Asimismo, debido al veranillo de San Miguel las máximas aumentarán en el Mediterráneo, Cantábrico oriental y Baleares. Los denscensos de las temperaturas se darán en el extremo occidental peninsular. Las mínimas pueden aumentar en la mitad nordeste peninsular y Baleares. Este día volveremos a ver termómetros marcando valores casi veraniegos, por ejemplo, en Alicante (28), Albacete (29), Cáceres (28) o Córdoba (32).

El domingo es cuando se espera el posicionamiento del exhuracán Gabrielle, aunque su posición final todavía genera incertidumbre. Sin embargo, se prevé que esta se aproxime frente a la costa atlántica peninsular.

Destaca la Aemet que, dentro de la incertidumbre, sí se podrían producir precipitaciones en la mayor parte del territrio. Estas serán especialmente probables en el Cantábrico, nordeste peninsular y tercio oeste y no se descarta que sean fuertes en puntos de Cataluña y Comunidad Valenciana. En Canarias desatacrán los cielos nubosos y las preciptaciones en el norte de las islas.

En cuanto a las temperaturas las máximas aumentarán en Canarias y suroeste de Galicia, con descensos en el resto y mínimas en aumento de forma general.