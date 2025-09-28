Suscribete a
Alerta por riesgo muy alto por las lluvias en el sur de Tarragona

En tres comarcas, Montsià, Baix Ebre y Tera Alta, se avisará a la población con un aviso en el móvil

Alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia: Aemet avisa de «peligro extraordinario»

Mapa de peligrosidad remitid por Portecció Civil
Mapa de peligrosidad remitid por Portecció Civil abc

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevado este domingo el nivel de peligro por lluvias a peligro muy alto en las comarcas del Montsià, Baix Ebre y Tera Alta (Tarragona), por lo que se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos. Por esta razón, los móvilesen estas comarcas recibirán este domingo a primera hora de la tarde una alerta por el peligro de las lluvias durante el día.

Cinco comarcas tienen peligro alto: Baix Camp, Ribera d'Ebre, Segrià y Noguera (Lleida), y 16 moderado: Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat (Tarragona), Garraf, Alt Penedès, Berguedà (Barcelona), Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès (Lleida) y Ripollès (Girona), informa en un apunte en 'X' recogido por Ep.

El aviso está activo para todo el domingo y se espera que a partir de las 18 horas puedan llegar las precipitaciones más fuertes, especialmente en las Terres de l'Ebre (Tarragona).

