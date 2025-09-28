Alerta por riesgo muy alto por las lluvias en el sur de Tarragona

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevado este domingo el nivel de peligro por lluvias a peligro muy alto en las comarcas del Montsià, Baix Ebre y Tera Alta (Tarragona), por lo que se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos. Por esta razón, los móvilesen estas comarcas recibirán este domingo a primera hora de la tarde una alerta por el peligro de las lluvias durante el día.

#ProteccióCivil demanem extremar la precaució per la previsió de fortes pluges avui especialment a Terres de l'Ebre



✔️ S’ha enviat una alerta als telèfons mòbils 📲 de les zones que es poden veure més afectades (Baix Ebre, Montsià i Terra Alta)



Més ℹ️ https://t.co/y0vxF1YG6m pic.twitter.com/Bypp8NhlU8 — Protecció civil (@emergenciescat) September 28, 2025

Cinco comarcas tienen peligro alto: Baix Camp, Ribera d'Ebre, Segrià y Noguera (Lleida), y 16 moderado: Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat (Tarragona), Garraf, Alt Penedès, Berguedà (Barcelona), Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès (Lleida) y Ripollès (Girona), informa en un apunte en 'X' recogido por Ep.

El aviso está activo para todo el domingo y se espera que a partir de las 18 horas puedan llegar las precipitaciones más fuertes, especialmente en las Terres de l'Ebre (Tarragona).