Alerta naranja en Albacete y Cuenca por fuertes lluvias y tormentas y aviso amarillo de menor riesgo en Ciudad Real

La AEMET ha activado el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas en las provincia de Cuenca y Albacete

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes que afectarán a los tercios sur y este peninsulares en las próximas horas, como consecuencia de la borrasca procedente del exhuracán Gabrielle, que penetrará desde el oeste de la Península y dejará inestabilidad en gran parte del territorio nacional.

En Castilla-La Mancha, los avisos se concentrarán a lo largo de este domingo en las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real. La previsión apunta a un episodio de lluvias intensas y tormentas con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

La AEMET activará entre las seis de la tarde y la medianoche el nivel naranja por riesgo importante de lluvias en las provincias de Albacete y Cuenca. En La Mancha albaceteña y las comarcas de Hellín y Almansa se esperan acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en la Serranía de Cuenca y La Mancha conquense los registros previstos son similares, con especial incidencia en las zonas orientales.

Avisos amarillos por lluvias y tormentas

De forma paralela, se mantienen avisos amarillos en las tres provincias. En Albacete, además del aviso naranja, se contempla la posibilidad de acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado en 12 horas. En Cuenca, La Mancha conquense estará bajo aviso amarillo por tormentas en la misma franja horaria, de 18 a 23.59 horas, con riesgo de aguaceros fuertes.

En Ciudad Real, el aviso amarillo se activará entre las doce del mediodía y la medianoche , y afectará a las sierras de Alcudia y Madrona, con precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y chubascos localmente intensos.