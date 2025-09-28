Envían el ES-Alert en Valencia por el aviso rojo por lluvias torrenciales

Imagen del ES-Alert recibido por la población de Valencia por el aviso rojo por lluvias

La población de Valencia ha recibido a las 15.30 horas de este domingo el mensaje ES-Alert para avisar del riesgo rojo por fuertes lluvias para el lunes 29 de septiembre. Protección civil indica que se pueden producir precipitaciones intensas en el litoral a partir de las cuatro de la mañana.

En concreto, el mensaje que han recibido los valencianos en sus teléfonos móviles señala la necesidad de evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables, además de respetar todos los cortes de tráfico que se pudieran producir a causa del temporal.

Asimismo, la Generalitat pide a la población que está cerca de zonas inundables que busque zonas altas o suba a un piso superior y que en todo caso siga las indicaciones que marca las autoridades competentes. En caso de emergencia, que llamen al 112 Red de Alerta Nacional Emergencias 112 Comunidad Valenciana.

Así, ante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la AEMET, el CCE ha enviado un mensaje de alerta a los móviles de las zonas que pueden verse afectadas: litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia, en concreto. Se solicita máxima precaución ante estos avisos, cuyo inicio está previsto a partir de las 20:00 horas de este domingo en el litoral norte de Castellón y las 4:00 horas de la madrugada del lunes el litoral de Valencia.

La Generalitat recuerda que el resto de la Comunidad Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias, por lo que se recomienda también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Estos avisos se han emitido ante la activación del aviso rojo en el litoral norte de Castellón, donde según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se esperan acumulados de 180mm en entre 3 y 4 horas, y en el litoral de Valencia, con acumulados de 180mm en 12 horas. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se están trasladando todos los avisos a todos los ayuntamientos y las agencias implicadas en el seguimiento de la preemergencia.