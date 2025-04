Coronavirus España directo: Sanidad notifica 25.456 contagios y 199 muertes en las últimas 24 horas

13:40

Jamenei prohíbe la importación de vacunas contra el coronavirus producidas en EE.UU. y Reino Unido

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha anunciado este viernes la prohibición de la importación de las vacunas contra el coronavirus producidas en Estados Unidos y Reino Unido y ha destacado que "no se fía" de estos países.

"Lo he dicho ya a funcionarios del Gobierno y ahora lo anuncio públicamente. La importación de las vacunas estadounidenses y británicas está prohibida", ha dicho. "No me fío de ellos. A veces quieren probar las vacunas en otros países", ha agregado.

"Si los estadounidenses hubieran logrado producir una vacuna no harían frente al caos que sufren ahora en su país. En un día han muerto cerca de 4.000 personas por coronavirus", ha argüido, después de que el país norteamericano haya superado por primera vez este umbral de fallecidos en un día.