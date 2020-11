Medidas y restricciones en Navidad y última hora del coronavirus España en directo

El Ministerio de Sanidad contabilizó ayer 12.289 nuevos positivos de coronavirus, que elevan la cifra total a 1.617.355, y el número de fallecidos suma 44.374, 337 en las últimas 24 horas, mientras la incidencia acumulada se sitúa en 325 casos por cada 100.000 habitantes.

Según los datos notificados a Sanidad por las comunidades autónomas, la presión hospitalaria en toda España porel Covid es del 12,30 %, mientras que los ingresos en UCI alcanzan el 28,64 %. Por autonomías, Madrid es la que más nuevos positivos ha diagnosticado en las últimas 24 horas, con 1.061; seguida de Cataluña, con 728 casos; Andalucía, con 521; País Vasco, con 503; Galicia, con 439, Aragón, con 301; Asturias, con 259 y Comunidad Valenciana, con 252.

Actualizar

07.00 Las muertes globales por Covid suben a 1,4 millones, con cifra récord en EuropaLas muertes por Covid-19 en el planeta superaron ayer la barrera de los 1,4 millones después de que se notificaran casi 10.000 decesos en la última jornada, unos 6.000 de ellos en Europa, que registró la cifra más alta de fallecimientos diarios en lo que va de pandemia. Los casos globales de la enfermedad rozan por su parte los 60 millones, 527.000 en las últimas 24 horas, aunque en este indicador sí se advierte una tendencia a la baja de positivos diarios desde hace más de una semana, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). América, con 25 millones de contagios y 708.000 muertos, no consigue aún bajar la curva de nuevos casos y la de fallecidos en esta segunda oleada. Europa, con 17,5 millones de casos y 390.000 muertes, sí muestra una curva descendente en contagios diarios desde principios de noviembre, coincidiendo con el regreso a los confinamientos, pero sin embargo no logra bajar la gráfica de muertes diarias, con números superiores a los de marzo y abril. 07.00 Reino Unido disminuye ligeramente sus muertes diarias por Covid-19 y mantiene su ritmo de contagiosLas autoridades sanitarias británicas constataron ayer una ligera disminución de sus fallecimientos diarios a consecuencia del Covid-19, con 498 frente a los 700 registrados durante la jornada anterior, al tiempo que los nuevos contagios mantienen un ritmo constante. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud británico, las víctimas mortales debido a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus han ascendido hasta las 57.031. En cuanto a los nuevos casos, las autoridades sanitarias han confirmado 17.555, una cifra en la línea de las notificadas durante los últimos días. Hasta el momento, 1.574.562 personas se han contagiado de coronavirus en Reino Unido.06.50 Francia registra un ligero descenso de los casos diarios con 13.563 nuevos contagios y 340 muertosLas autoridades sanitarias de Francia registraron ayer un ligero descenso de los casos diarios con 13.563 contagios y 340 muertos, si bien el Gobierno espera que la cifra baje de los 5.000 para retirar las medidas de confinamiento impuestas en todo el país. Actualmente hay 29.310 personas hospitalizadas, 4.018 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. Desde que comenzó la pandemia han fallecido 50.957 personas, tanto en hospitales como en centros de ancianos y residencias de día. El miércoles fueron 16.282 las personas que dieron positivo por coronavirus en un periodo de 24 horas, lo que indica una tasa de positividad a la baja, ahora del 12,2 por ciento.

06.45 Venezuela añade 398 casos y 4 muertes por coronavirusVenezuela añadió ayer 398 casos de contagio por coronavirus y la muerte de 4 personas en las últimas 24 horas, informó Delcy Rodríguez. «La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del COVID 19 informa al pueblo de Venezuela que en las últimas 24 horas se confirmaron un total de 398 nuevos contagios: 385 casos comunitarios y 13 importados», dijo Rodríguez en su cuenta en la red social Twitter. El Gobierno de Nicolás Maduro contabiliza como infecciones «comunitarias» a las producidas dentro del territorio nacional, mientras que con los casos «importados» se refiere a los venezolanos que retornan contagiados a su país y que son retenidos varios días en las fronteras terrestres, bajo cuarentena obligatoria.06.40 China diagnostica 5 nuevos casos de coronavirus, todos ellos «importados»La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático detectó 5 nuevos positivos de coronavirus en viajeros procedentes del extranjero este jueves. Estos 5 casos se localizaron en Shanghái (este, 3) y en las provincias de Fujian (sureste, 1) y Shaanxi (centro, 1). Además, con la adición de los 8 casos asintomáticos anunciados hoy (todos procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 308, de los que 304 son «importados». A menos que manifiesten síntomas, China no cuenta en sus estadísticas como caso confirmado este tipo de infecciones.06.30 México supera las 104.000 muertes y roza 1.080.000 casos de coronavirusEl Gobierno mexicano informó ayer de 8.107 nuevos casos de Covid-19, que suman ya 1.078.594 contagios, además de 645 nuevos decesos hasta alcanzar 104.242 muertes. Al presentar el informe técnico diario, la Secretaría de Salud (SSa) detalló que el número de casos estimados podría ser de 1.258.510 al considerar aquellos pacientes que esperan una prueba confirmatoria. Aun así, José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la SSa, argumentó que solo 60.532 casos o el 5 % del total están activos porque son los que presentan síntomas en las últimas dos semanas. A nivel nacional, ahondó, hay una ocupación de camas generales en los hospitales de 38 % y de 31 % de camillas intensivas o con ventilador.06.20 Bolsonaro insiste en no vacunarse y pone en duda la eficacia de la mascarillaEl presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insistió ayer en su transmisión semanal por redes sociales que no se vacunará contra el nuevo coronavirus y puso en tela de juicio, sin aportar pruebas, la eficacia del uso de la mascarilla para evitar los contagios entre la población. Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más escépticos sobre la gravedad de la pandemia, también negó que alguna vez se haya referido al Covid-19 como una «gripecita», un término que usó al menos en dos ocasiones públicamente, una de ellas en la red nacional de radio y televisión. «El personal de la prensa, la gran prensa, dijo que llamé de 'gripecita' la cuestión de la covid», pero «no existe un vídeo o un vídeo mío hablando de esa forma», aseguró, aunque así lo hizo en las dos ocasiones mencionadas en marzo de este año.06.15 Uruguay supera por primera vez los mil casos activos de Covid-19Uruguay alcanzó ayer un nuevo récord de casos activos de Covid-19 al llegar a 1.022 después de que en la jornada se detectaran 129 nuevos positivos, detalló el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en su informe diario. Con estas cifras, el país sudamericano llegó a 5.117 casos acumulados desde que se decretó la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo y 74 los fallecidos. Durante la última jornada, según el informe, se hicieron 3.830 test y se llegó a los 416.093. Actualmente, el departamento (provincia) más afectado sigue siendo Montevideo con 564 casos, mientras que en segundo lugar se encuentra Canelones (sur) con 193.

06.10 Argentina suma 229 muertes por Covid el día del velatorio masivo de MaradonaArgentina registró ayer 9.043 nuevos casos de Covid, con lo que el número total de contagios alcanzó los 1.399.431, mientras que los fallecidos ascendieron a 37.941, después de que hayan sido confirmadas 229 muertes en las últimas 24 horas. Esos han sido los datos de muertes y contagios por coronavirus en una jornada en la que en Buenos Aires tuvo lugar un velatorio público con decenas de miles de personas para despedir al astro del fútbol Diego Armando Maradona, fallecido a los 60 años de edad este miércoles y cuya despedida dejó escenas sin distanciamiento social por parte de la mayoría de los asistentes, parte de los cuales no llevaban mascarilla.06.00 Brasil supera los 6,2 millones de casos y 171.000 muertes por coronavirusBrasil superó ayer los 6,2 millones de casos confirmados y las 171.000 muertes por coronavirus, según divulgó el Ministerio de Salud en su último boletín epidemiológico. El reporte oficial entre el miércoles y el jueves de la nación suramericana, una de las tres más afectadas en el mundo por la pandemia junto a Estados Unidos e India en cifras absolutas, indicó que en las últimas 24 horas se presentaron 37.614 contagios y 691 fallecimientos. Desde el primer contagio, el 26 de febrero, y de la primera muerte, el 12 de marzo, ambos en Sao Paulo, el país suma ahora 6.204.220 casos confirmados y totaliza 171.460 óbitos.