Coronavirus España directo: Sanidad notifica 8.745 nuevos contagios y 214 muertos

Estados Unidos registró este jueves 2.907 nuevos muertos y otros 210.962 contagios por la covid-19, ambos récords diarios desde el inicio de la pandemia, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Aunque el récord anterior de casos era reciente, a esta cifra de muertos no se llegaba desde la pasada primavera, cuando Nueva York se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia. El balance total a las 20.00 hora local de este jueves (01.00 GMT del viernes) es de 14.112.439 casos y 276.088 fallecidos, más que ningún otro país en el mundo. El estado de Nueva York sigue como el más golpeado del país con 34.775 muertos, seguido por Texas (22.573), California (19.541), Florida (18.874) y Nueva Jersey (17.209).

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los estadounidenses que utilicen mascarilla durante los 100 primeros días de su mandato, que empezará el próximo 20 de enero. "Solo 100 días de mascarilla, no para siempre. 100 días. Y creo que veremos una reducción significativa (de la pandemia)", dijo Biden durante una entrevista con la CNN que se emitirá esta noche, pero de la que la cadena adelantó extractos. La medida anunciada por Biden no supondrá un gran cambio respecto al actual Gobierno de Donald Trump, que pese a lanzar mensajes contradictorios también ha pedido a los estadounidenses que usen mascarilla, pese a no comulgar con el ejemplo. El presidente entrante aseguró que en instalaciones federales o en medios de transporte interestatal como aviones o autobuses hará obligatorio el uso de la mascarilla, pero una orden más amplia seguirá en manos de los gobiernos locales.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) llamó este jueves, ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), a reforzar el multilateralismo para afrontar la pandemia de la covid-19 y lo que vendrá después. El ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, desde la presidencia pro tempore que México ocupa en la Celac, reiteró ante Naciones Unidades que la región está lista para tomar medidas extraordinarias dirigidas a mejorar la economía, el bienestar social y la esperanza sobre el futuro. "Estamos viviendo una crisis como no se había visto en lo que va de este siglo, en donde va a ser crucial, como lo ha sido hasta ahora, la participación de la ONU para que podamos combinar los esfuerzos a nivel global", consideró Ebrard en un mensaje en vídeo.

En esos días, no habrá límite sobre la cantidad de personas que integren esa "burbuja", a excepción de Escocia, que ha situado el límite en ocho, pero los menores de 12 años no están en ese total.

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, insistió este viernes en el veto de su país contra el presupuesto europeo y el fondo de reconstrucción al considerar "inaceptable" relacionar el cumplimiento del Estado de derecho al desembolso de fondos europeos, pese a una reciente propuesta de su aliado, Polonia, de solucionar la disputa mediante una declaración adicional que explique los términos de esa condicionalidad. Según dijo Orbán en su entrevista semanal con la radio pública Kossuth, "esto no va a funcionar", al tiempo que insistió en que se separen estos dos temas, el desembolso de ayudas y el cumplimiento del Estado de derecho.

China aprobará la comercialización de 600 millones dosis de sus vacunas contra el coronavirus este año, anunció hoy el científico Wang Junzhi, subdirector del equipo de investigación y desarrollo de vacunas del Consejo de Estado (Ejecutivo) y miembro de la Academia China de Ingeniería. "Se aprobará la comercialización de un total de 600 millones de dosis de vacunas inactivadas contra el coronavirus este año. Habrá noticias muy pronto, en una o dos semanas", indicó Wang en una conferencia científica en la ciudad de Wuhan, donde comenzó a propagarse la covid, según el diario local The Paper. China, que autorizó el pasado 22 de julio el uso de candidatas a vacunas contra la covid en ciertos casos, prevé fabricar 610 millones de dosis de la vacuna del coronavirus antes de que acabe este año y 1.000 millones en 2021, según las autoridades del país.

Este viernes se ha publicado una carta al editor en la revista científica 'New England Journal of Medicine' en la que se recoge que los participantes en el estudio de fase 1 de la candidata a vacuna de Moderna conservaron altos niveles de anticuerpos neutralizantes hasta 119 días después de la primera vacunación (90 días después de la segunda). El estudio fue dirigido por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés), que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés). "La vacuna produjo altos niveles de anticuerpos aglutinantes y neutralizantes que disminuyeron ligeramente con el tiempo, como se esperaba, pero permanecieron elevados en todos los participantes tres meses después de la vacunación de refuerzo. Estos resultados fueron consistentes en todas las cohortes de edad (18-55, 56-70 y 71+)", ha explicado una de las autoras de la investigación, Alicia T. Widge.

La Junta de Andalucía ha lanzado este viernes 4 de diciembre una nueva campaña en redes sociales para concienciar sobre los efectos del coronavirus Covid-19 en la que apela a la responsabilidad individual con el lema "cumple tu parte" y que incluye mensajes como "si no puedes vivir sin salir de fiesta, prueba a vivir sin tu madre". Se trata de un vídeo de 44 segundos de duración difundido en Twitter con la etiqueta #CumpleTuParte #COVID-19 en el que se suceden mensajes para subrayar la "verdad incómoda" de la pandemia del coronavirus y animar a la ciudadanía a "mirarla de frente".

El Gobierno de Aragón ha notificado este jueves, 3 de diciembre, 256 nuevos casos de coronavirus y ningún fallecido, según los datos facilitados en la página web. Se trata de cifras provisionales, a la espera de la actualización de los datos definitivos en el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico. En la provincia de Zaragoza el número de contagios se ha elevado a 162, entre los que destacan en la capital aragonesa, los once casos de San José Sur, los diez de Delicias Sur, y los siete de Casablanca, Rebolería y Parque Roma. Asimismo, en Tauste se han registrado seis positivos y en Caspe, otros seis.

El Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado el proyecto 'Com estàs?' a través del que llamará de manera proactiva a las 70.000 personas de entre 70 y 84 años que viven en la ciudad, pero que no son usuarias de ningún proyecto o servicio municipal (como la teleasistencia, el VinclesBCN o el Radars), para saber como se encuentran a raíz de la pandemia de la Covid-19. Con este proyecto, el consistorio quiere detectar situaciones de soledad y sufrimiento emocional en el contexto de la pandemia, así como ofrecerles información sobre los recursos de apoyo emocional existentes, según han explicado la concejal de Salud, Gemma Tarafa, y el de Infancia, Juventud, Personas Grandes y Personas con Discapacidad, Joan Ramon Riera, este viernes en rueda de prensa.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al frente de la que está Ángel Luis Ortiz, por delitos contra los derechos de los trabajadores, y estudiará las medidas de protección entregadas a los funcionarios de prisiones y los protocolos acordados para garantizar la seguridad de los mismos durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada, María del Pilar Martínez Gamo, atiende así un recurso de la 'Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar' contra el auto que inadmitía la querella en abril. Y recoge el informe favorable del Ministerio Fiscal para investigar la gestión de la pandemia por parte IIPP, dependiente del Ministerio del Interior.

El sindicato CSIF ha denunciado este viernes "el caos" en la atención primaria de salud de Cataluña, y ha reclamado que se la dote de un presupuesto "óptimo" y de más personal. En un comunicado, CSIF ha asegurado que "por si no fuera suficiente además de llevar gran parte de la carga de la covid-19", cada ambulatorio catalán "se gestiona dependiendo del criterio y voluntad del gestor del centro, hasta el punto de que parece que no se trabaje en la misma empresa".

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado que se prescindirá del término "allegados" en la orden que regulará las medidas que se aplicarán para controlar la pandemia en los días de Navidad y se apostará por la "reagrupación familiar". En declaraciones a los periodistas, tras inaugurar el punto fijo del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del centro de salud Santa Victoria del Sector Sur de Córdoba, Aguirre ha dicho que el término "allegados" no le gusta nada al ser "ambiguo", por lo que la Junta se referirá a "familiares o reagrupación familiar".

La gripe común, enfermedad que causa miles de muertes cada invierno en España, sigue siendo un riesgo este año y, por tanto, no ha desaparecido tras la llegada de la covid-19, como tratan de hacer creer algunos mensajes y memes viralizados en internet. En las redes sociales pueden encontrarse últimamente publicaciones acerca de que la gripe común este año no existe, superada por la pandemia de coronavirus.