Paz Padilla tiene el accesorio que todo el mundo necesita para viajar en avión: «Así puedo llevar las piernas en alto»

Viajar en avión suele ser incómodo. El espacio entre asientos es reducido, cuesta encontrar una postura decente y las piernas se resienten rápido. Además, no es de extrañar que en ocasiones aparezca la hinchazón y la sensación de pesadez por estar tanto tiempo ... sentado.

En este sentido, Paz Padilla ha dado con un truco sencillo para aliviar estos problemas. Concretamente, a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@paz_padilla1), la presentadora gaditana ha mostrado un accesorio práctico que ayuda a mejorar la comodidad y a reducir la hinchazón durante el vuelo, convirtiéndose en una solución útil para cualquier pasajero. «Este es mi secreto para viajar en turista y que no se te hinchen las piernas«, afirma.

Este es el accesorio que tiene Paz Padilla y que todo el mundo necesita para viajar en avión

«Esto me lo compré en Amazon. Es como un columpio», comienza diciendo Paz Padilla en el vídeo cuando muestra el objeto, antes de proceder a su colocación. «Siempre lo engancho en la mesita del asiento y ya puedo apoyar las piernas. Así, cuando viajo, llevo las piernas en alto y no se me hinchan. No es que haya mucho espacio, pero algo alivia«, expresa.

De esta forma, este accesorio se erige como un objeto de lo más útil durante los vuelos, para reducir esa sensación de incomodidad en el asiento y evitar la hinchazón. Tal y como se muestra en Amazon, se trata de un reposapiés para aviones, cuyo precio oscila entre los 8 y los 11 euros.