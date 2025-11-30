Si estás harto de que se te haga de noche, apunta esta fecha: a partir de este día volverán a ser las tardes más largas

En España tenemos la suerte de disfrutar de muchas horas de sol a lo largo del año, algo que forma parte de nuestra rutina y de nuestro estilo de vida. Especialmente en primavera y verano, las tardes son más largas, lo que ... permite (o, al menos, da esa sensación) aprovechar más los días.

Sin embargo, durante el otoño el escenario cambia; los días se acortan, las tardes parecen comprimirse y la noche cae antes de lo que nos gustaría. Esa sensación de que el tiempo pasa más rápido hace que muchos tengan la impresión de rendir menos o disfrutar menos de su día a día. Por eso, no son pocos los que esperan con ganas que las tardes vuelvan a alargarse, aunque no todo el mundo sabe exactamente en qué momento comienza ese esperado cambio.

¿Cuándo volverán a ser las tardes más largas?

Para empezar, cabe tener en cuenta que la duración del día depende de cómo inciden los rayos del sol sobre cada zona del planeta, algo determinado por la inclinación del eje terrestre. Esa inclinación es la responsable de que existan estaciones y de que, a lo largo del año, la luz solar llegue con mayor o menor intensidad y durante más o menos tiempo.

A medida que avanzamos hacia el solsticio de verano, el sol alcanza su punto más alto del año. Ese recorrido más amplio en el cielo hace que tarde más en aparecer por el horizonte y también más en esconderse, lo que alarga las jornadas. Por eso, será tras el solsticio de invierno, alrededor del 21 de diciembre, cuando los días empiecen a ganar minutos de luz de forma progresiva hasta llegar al 21 de junio, cuando se alcanza el día más largo. Tras esa fecha, el proceso se invierte y vuelve a acortarse la duración de las tardes, repitiéndose este ciclo cada año.