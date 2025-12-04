Suscríbete a
Una treintena de policías locales de Sevilla insultan al alcalde y arremeten contra ABC por informar del boicot de las bajas masivas

La ceremonia institucional se celebra finalmente en el interior del Ayuntamiento por la meteorología de la jornada

Los sindicatos de la Policía Local se desligan del médico de las bajas: «Él sabrá lo que ha hecho o no»

Los sindicatos de la Policía Local piden a José Luis Sanz «bajar el balón» pero le denunciarán por lo penal si el juzgado suspende el Plan de Emergencia

Protesta de los sindicatos policiales ante el Ayuntamiento
Protesta de los sindicatos policiales ante el Ayuntamiento Manu Gómez
Fernando Barroso Vargas

Como ya sucediese en el acto oficial del encendido del alumbrado navideño, los sindicatos de la Policía Local de Sevilla han trasladado este jueves al acto institucional del Ayuntamiento por el Día de la Bandera de Andalucía, sus protestas contra el alcalde, el popular José ... Luis Sanz, por el conflicto derivado de la falta de acuerdo para el Plan de Navidad, marcado por las ausencias masivas de los agentes a los turnos especiales, después de que el regidor los convirtiese en obligatorios al decretar el nivel uno del Plan de Emergencias de la ciudad.

