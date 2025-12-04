Una treintena de policías locales de Sevilla insultan al alcalde y arremeten contra ABC por informar del boicot de las bajas masivas

Como ya sucediese en el acto oficial del encendido del alumbrado navideño, los sindicatos de la Policía Local de Sevilla han trasladado este jueves al acto institucional del Ayuntamiento por el Día de la Bandera de Andalucía, sus protestas contra el alcalde, el popular José ... Luis Sanz, por el conflicto derivado de la falta de acuerdo para el Plan de Navidad, marcado por las ausencias masivas de los agentes a los turnos especiales, después de que el regidor los convirtiese en obligatorios al decretar el nivel uno del Plan de Emergencias de la ciudad.

Los agentes habían sido convocados uno a uno por dichos sindicatos a través de sus propios teléfonos a lo largo del miércoles para acudir y manifestarse con gorros navideños en el izado de la bandera de Andalucía, fijado para este jueves 4 de diciembre a las 11.30 en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento hispalense.

No obstante, el acto institucional ha sido celebrado finalmente en el interior de la Casa Consistorial, según el Gobierno local para evitar posibles inclemencias meteorológicas, en esta mañana fría y nublada pero de momento sin precipitaciones como tal.

Empero, cerca de una treintena de ellos ha celebrado un acto de protesta en las escalinatas de la Casa Consistorial, ataviados con prendas navideñas y alzando folios que muestran la cara del alcalde caricaturizada como el personaje del cuento infantil Pinocho y con portadas de ABC, después de que este periódico revelase el caso del médico de Asisa apartado por la empresa de los servicios a la plantilla del Ayuntamiento, por aglutinar llamativamente 290 de las 605 justificaciones de «días malosos» o incapacidades temporales sin baja laboral, presentadas desde enero por agentes del cuerpo. La empresa ha tomado esta medida, al considerar anómala esa concentración de justificaciones.

El acto de protesta ha sido celebrado tras una rueda de prensa de los sindicatos, CSIF, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España y el Sindicato de la Policía Local de Sevilla, para reclamar al alcalde que «baje el balón» y reanude la negociación del Plan de Navidad, marcado por la falta de acuerdo para las horas extraordinarias y las ausencias de los efectivos a los servicios especiales; avisándole además de una denuncia penal por posible prevaricación, si el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno suspende cautelarmente el nivel uno del Plan de Emergencias, activado por el primer edil para implantar la obligatoriedad en los citados turnos.

Los sindicatos aseguran que el alcalde es «el único responsable» del grave conflicto desencadenado en torno al Plan de Navidad de la Policía Local, después de que en mayo quedase agotada la partida presupuestaria de 17 millones de euros destinada a las horas extra de la Policía Local, fruto del gran número de servicios especiales por los eventos, y no haya previsto una solución para los dispositivos especiales de Navidad, con sus correspondientes horas extra.

Han acusado al primer edil de «imponer el trabajo sin tener dinero» para pagarlo mediando un «plan no negociado» y el recurso quizá «ilegal» de la fase uno del Plan Municipal de Emergencias. «No se puede trabajar sin crédito presupuestario. Queremos cobrar lo que nos corresponde», han dicho los portavoces sindicales.

Ello, después de no haber acuerdo en torno a la última propuesta del Gobierno local, con 5,6 millones de euros para el pago de las horas extra de los agentes estas navidades, con el aviso del alcalde de que la Intervención municipal impide destinar más fondos a este concepto, después de que en mayo quedase agotada la partida presupuestaria convencional de 17 millones dedicada a este concepto, en un contexto de auge de los eventos públicos que acoge la ciudad mientras con sus necesarios despliegues en materia de seguridad.

Al respecto, los sindicatos han reclamado al alcalde que «ponga coto» al número de eventos que acoge la ciudad o promueva unas «tasas fiscales» mediante las que recaudar fondos con los que costear los necesarios despliegues de seguridad ligados a los grandes actos públicos. Y es que la Policía Local tiene que «cubrir más de 3.000 eventos (anuales) con una plantilla mermada, que no llega a los 800 efectivos de calle».