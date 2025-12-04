La Real Academia de Bellas Artes suspende la conferencia de Arquillo tras recibir un burofax de la Macarena

La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría ha suspendido la conferencia de Francisco Arquillo prevista para este viernes tras recibir un burofax de la hermandad de la Macarena en el que se expone que el catedrático había firmado un ... acuerdo expreso de confidencialidad al respecto de la intervención acometida el pasado mes de junio.

El requerimiento urgente que el despacho de abogados de la corporación de la Madrugada, Nertis ETL Global, ha hecho llegar al presidente de la academia, al que ha tenido acceso ABC, menciona el «inminente incumplimiento de la obligación de confidencialidad y secreto profesional» asumida por Arquillo al participar en los tratamientos de conservación de las imágenes titulares de la Macarena.

Nertis incide en el burofax en la información ya publicada por este periódico de que la participación de Francisco y David Arquillo «está siendo objeto de estudio jurídico por la posible comisión de negligencia profesional y/o incumplimiento contractual, que se determinarán definitivamente una vez finalicen los trabajos de restauración llevados a cabo actualmente por el Doctor Manzano y el IAPH». Actualmente, y como paso previo a los tribunales, David y la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS) se encuentran en el centro de las negociaciones de la hermandad para que se reconozca el daño causado a la talla.

El burofax incide en que Arquillo no cuenta con la autorización de la hermandad para divulgar información sobre su actuación sobre la Macarena

La existencia de esta confidencialidad firmada, tal y como se expone en el comunicado enviado por el despacho, «prohíbe terminantemente divulgar información, imágenes y/o resultados de dicho trabajo sin la autorización expresa y por escrito de la hermandad». Una autorización «con la que no cuenta el señor Arquillo, ni la propia FIUS», como hacen hincapié los abogados, que instan a que se abstengan de difundir «ningún dato, imagen, informe o conclusión técnica y/o artística» de la intervención. También advierten de que, en caso contrario, la hermandad de la Macarena exigirá las correspondientes responsabilidades «mediante el ejercicio de cuantas acciones legales en derecho le asistan, incluyendo la reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios«.

Ante tal situación, la academia, desconocedora de la existencia de esa confidencialidad, ha decidido cancelar la charla, que llevaba por título 'Información del tratamiento conservador (mantenimiento) realizado en junio de 2025 a la imagen de la Esperanza Macarena', y en la que el profesor tenía intención de ofrecer su versión de lo ocurrido en aquellos controvertidos días de junio. Iba a ser la primera vez que Francisco Arquillo rompiera su silencio desde la entrevista concedida en exclusiva a este periódico en agosto, en la que aseguraba no haberse extralimitado en sus trabajos sobre la Virgen de la Esperanza.