La Real Academia de Bellas Artes suspende la conferencia de Arquillo tras recibir un burofax de la Macarena

La hermandad señala la obligación de confidencialidad y secreto profesional firmada por el profesor, que le impide dar detalles ni mostrar públicamente imágenes de la intervención a la Virgen

Arquillo dará una conferencia sobre su intervención a la Macarena este viernes en Sevilla

Francisco Arquillo Torres
Francisco Arquillo Torres Víctor Rodríguez
Pepe Trashorras

La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría ha suspendido la conferencia de Francisco Arquillo prevista para este viernes tras recibir un burofax de la hermandad de la Macarena en el que se expone que el catedrático había firmado un ... acuerdo expreso de confidencialidad al respecto de la intervención acometida el pasado mes de junio.

