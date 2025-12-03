El Sevilla lanza una camiseta de edición limitada en colaboración con Rocío Osorno

El Sevilla FC ha lanzado este miércoles una camiseta de edición limitada junto a la influencer y diseñadora sevillana Rocío Osorno. El club nervionense ha publicado un vídeo a través del cual muestra la prenda que ya se encuentra a la venta en ... la tienda oficial del club.

La camiseta tiene un precio de 85 euros y en ella el rojo, en dos tonalidades, es el color principal teniendo algunos detalles en dorado como el escudo sobre el pecho, el logo de la marca Adidas, las tres rayas características de la firma alemana y las letras de Sevilla que se encuentran en la espalda junto al sello de Rocío Osorno.

El principal detalle aparece en la parte frontal, en la que se aprecian motivos florales con los que la diseñadora ha intentado cargar la prenda de «sentimiendo, pasión y sevillismo», tal y como ha indicado el club en sus redes sociales.