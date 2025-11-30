Aemet avisa del regreso de las lluvias a Sevilla esta semana: estos son los días y las zonas más afectadas

Tras el desplome térmico que se ha producido estos últimos días en Sevilla, las temperaturas remontan ligeramente a partir de este domingo, coincidiendo con la llegada de un nuevo frente que dejará otra vez lluvias en la capital hispalense. De esa forma, se ... va el anticiclón que frenaba esas lluvias y traía un ambiente más fresco, dando paso a un inicio de mes pasado por agua.

No serán precipitaciones tan intensas como las que se han producido ya durante este otoño y que han propiciado numerosos incidentes en Sevilla y la activación de avisos meteorológicos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, sí que el organismo ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en la campiña sevillana para la jornada del domingo.

Estos son los días que lloverá en Sevilla

Tal y como ya se ha mencionado, la Aemet ha activado el aviso amarillo para este domingo, de 06.00 a 19.59 horas, por lluvias y tormentas. Se trata de una jornada con cielos completamente cubiertos y con temperaturas de entre 16 y 8 grados. La sensación térmica se mantendría para un lunes en el que la probabilidad de lluvias se disiparía por completo, aunque las precipitaciones regresarían a la capital hispalense para las jornadas del martes, miércoles y jueves.

Pronóstico de Aemet para estos días en Sevilla Aemet

A partir del viernes, el riesgo de lluvia sería menor en Sevilla. Sin embargo, habría que esperar a que pasasen los días para obtener unos pronósticos más exactos.

La predicción de eltiempo.es avisa también de una alerta amarilla por lluvias y tormentas para este domingo en la ciudad, con una probabilidad del 40%-70%. En este caso, a partir del lunes, día en el que las precipitaciones darían una ligera tregua, se asistiría a un descenso de las temperaturas mínimas, manteniéndose en valores por debajo de los 10 grados durante toda la semana. Por otra parte, las lluvias regresarían a Sevilla durante la mañana del martes y la tarde del jueves.

Pronóstico de eltiempo.es para estos días en Sevilla eltiempo.es

De cara al fin de semana, aunque el viernes podría haber una nueva tregua de precipitaciones, estas volverían durante una jornada de sábado para la que se esperan lluvias algo más intensas.