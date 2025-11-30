Suscríbete a
Aemet avisa del regreso de las lluvias a Sevilla esta semana: estos son los días y las zonas más afectadas

Se ha activado la alerta amarilla por precipitaciones y tormentas en la campiña sevillana para la jornada del domingo

Los embalses de Sevilla están a más de un 75 por ciento de media de capacidad tras las lluvias de este otoño

Las últimas lluvias en Sevilla garantizan agua para los próximos seis años

Gente paseando con paraguas por el Puente de San Telmo durante un día de lluvia y frío en Sevilla
Gente paseando con paraguas por el Puente de San Telmo durante un día de lluvia y frío en Sevilla EP
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Tras el desplome térmico que se ha producido estos últimos días en Sevilla, las temperaturas remontan ligeramente a partir de este domingo, coincidiendo con la llegada de un nuevo frente que dejará otra vez lluvias en la capital hispalense. De esa forma, se ... va el anticiclón que frenaba esas lluvias y traía un ambiente más fresco, dando paso a un inicio de mes pasado por agua.

