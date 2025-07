La IA al servicio de los médicos para redactar los informes

El contacto entre médico y paciente es fundamental a la hora de que el primero entienda lo que el segundo padece o le preocupa. El protocolo de cualquier consulta normal implica que el paciente le explique al especialista aquello la dolencia o problema que ... le ha motivado ir allí, así como sus síntomas y sensaciones, mientras el médico le escucha y escribe en el ordenador. En ocasiones, la necesidad de informatizar todo y elaborar los informes en los que se registra el diagnóstico del paciente provoca que el trato entre quien debe curar y ser curado no sea el mejor o más cercano.

Para agilizar el proceso ya hay consultas como las de Viamed en Sevilla que aprovechan la tecnología de la inteligencia artificial (IA) para mejorar la satisfacción y atención en las consultas entre médico y paciente. Se trata del programa AIDA, que nada tiene que ver con la popular serie y sí con un sistema de 'ambient listening' encargado de escuchar el diálogo entre el paciente y el médico para, posteriormente, generar automáticamente un informe clínico completo que el facultativo debe únicamente revisar y aprobar, permitiendo así una atención más personalizada. «Una vez que inicias la entrevista el sistema es capaz de discernir lo que es importante de lo que no lo es. Eso es lo característico de este sistema. Y una vez que termina la entrevista, incluida la exploración, ya que la tienes que describir en voz alta, el sistema lo coloca en la historia clínica en los diferentes epígrafes. Funciona muy bien», apunta Araceli Bellido, directora médica del hospital Santa Ángela Viamed de Sevilla.

El sistema se dedica exclusivamente a aliviar la tarea administrativa: sólo escucha, transcribe y estructura la información derivada de la charla entre paciente y médico. Lo que se refiere a tratamiento queda exclusivamente por cuenta del especialista. «La prescripción de fármacos requiere de una doble verificación, es mucho más complejo y eso debe hacerlo el médico», afirma la doctora Bellido. Se trata de un plan de transformación digital que están llevando a cabo en Viamed y que pretenden que sea un ejemplo para futuras actuaciones que sigan agilizando procesos y mejorando las consultas médicas.

¿Cómo es el proceso?

Cómo en cualquier actividad en el que algo ajeno a los dos intervinientes en la conversación va a escuchar la charla, el paciente debe primero ser informado de que va a ser usado el sistema y de si autoriza el mismo. «En general los pacientes lo aceptan estupendamente bien porque porque ven que el médico deja de estar mirando un ordenador para prestarle toda la atención a él. Alguno al principio no lo entiende bien, pero todo el mundo se queda bastante contento y no me he encontrado a ninguno que me haya dicho que no quería», señala la directora médica. Con el paciente de acuerdo, un pequeño dispositivo se sitúa encima de la mesa entre los interlocutores y ambos mantienen la charla pertinente sobre la dolencia que le ha llevado allí, sin que el facultativo tenga que escribir nada en su ordenador.

Mientras el médico y el paciente interactúan, el sistema AIDA va escuchando, clasificando, transcribiendo y estructurando toda la información para que, una vez acabada la consulta, este pueda revisar el informe que ha generado la IA, corregir alguna cosa que fuera necesaria y guardar el mismo. «A los médicos no nos gusta escribir, que además tenemos fama de escribir fatal. Lo maravilloso de esto es que tenemos un sistema que detecta lo que es o no importante. Si tú metes un gazapo, o hablas alguna tontería con un paciente, es capaz de discernir que eso no es importante y te lo coloca en el epígrafe de la historia. Te ahorra una cantidad de tiempo brutal», reconoce Araceli Bellido.

Este sistema de IA, que lleva usándose en Viamed desde hace tres meses, ha reducido la carga administrativa de los médicos, mejora la experiencia del paciente y optimiza el tiempo de consulta. Un ejemplo de que las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar el día a día no sólo en la medicina, sino en muchos otros aspectos de la sociedad.