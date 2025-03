Hallan muerto a un matrimonio anciano en su piso de Lora del Río

La Guardia Civil ha descubierto este miércoles por la mañana los cadáveres de un matrimonio de avanzada edad en su vivienda de Lora del Río. Los ancianos, de 90 y 83 años, tenían programada una cura médica y no han acudido al consultorio; lo que ha provocado que saltaran las alertas.

Según ha confirmado la Guardia Civil a ABC, el médico había avisado a los agentes después de que los ancianos no se presentaran este miércoles a la cita. Una patrulla se ha personado en el domicilio de los fallecidos, situado en el n úmero 90 de la avenida Prim , y tras llamar a la puerta y no obtener respuesta, han accedido a la fuerza y se han encontrado los cuerpos sin vida del matrimonio.

Tras tener conocimiento del hallazgo, el juez ordenó cerrar la vivienda hasta que acudiera un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, procedente de la Comandancia de Sevilla, para que realizaran una inspección ocular en el interior del piso y proceder al levantamiento de los cadáveres. Esto se ha producido al primera hora de la tarde. Los restos mortales de los dos ancianos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia.

Sin hipótesis

Las mismas fuentes oficiales han confirmado a este periódico que los cuerpos no presentaban signos de violencia ni de defensa. Además, adelantaron que no existen denuncias previas por violencia machista. Las autopsias revelarán el motivo del fallecimiento; si fue por alguna causa relacionada con la avanzada edad del matrimonio, si se produjo algún accidente en el interior de la vivienda o si tomaron algo que les provocara la muerte. Los investigadores no se decantan por ninguna hipótesis después de que se haya descartado el peor de los escenarios posibles: el crimen.

El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, ha confirmado a ABC que la pareja, de nacionalidad española, llevaba poco más de un año viviendo en el municipio y que había bajado al sur de España procedente de Cataluña . El matrimonio vivía solo en la vivienda y apenas tenía lazos familiares en Lora a excepción de una sobrina que fue avisada tras producirse el hallazgo. Antes de que este periódico adelantara que se descartaban las muertes violentas, el regidor daba como improbable esta posibilidad atendiendo a los antecedentes de la pareja, que demostraba una convivencia muy normal. Algo que también corroboraron los vecinos.