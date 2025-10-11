Suscríbete a
Obituario

Muere Luis Merello: Responso por un sacerdote ejemplar para el pueblo de Los Palacios y Villafranca

El reverendo padre don Luis Javier Merello Govantes nos ha dejado a los 78 años de edad, a consecuencia de una delicada afección pulmonar, tras haber sido durante 40 años párroco del Sagrado Corazón, en cuyo templo se oficiarán sus honras fúnebres este sábado a las 5 de la tarde

don Luis Javier Merello Govantes ABC

Julio Mayo

A don Luis le ha llegado la muerte y con ella ese hilo de esperanza al que nos aferramos los cristianos en el momento de nuestra última partida, ese recóndito consuelo tantas veces predicado por él mismo en los entierros que ofició a diario, y ... que terminará conduciéndole hacia una vida eterna. Y aquí, en el pueblo de Los Palacios y Villafranca, a una memoria imperecedera, pues, a partir de hoy, pasará a convertirse en un personaje de leyenda después de tantos años haciendo el bien entre vecinos y familias de toda la localidad, como cura párroco de la del Sagrado Corazón que ha regido durante cuarenta años.

