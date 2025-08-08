Muere uno de los heridos por el tiroteo de Las Cabezas de San Juan

La pelea inicial y el posterior tiroteo se produjo en el entorno de la plaza de los Mártires del Pueblo de Las Cabezas, en un establecimiento de comida

A primera hora de la tarde de este viernes ha fallecido el varón que se encontraba en estado crítico en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla como consecuencia del proyectil que recibió en la cabeza durante el tiroteo producido la pasada madrugada en el municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan, según han confirmado a ABC fuentes de la investigación.

Los hechos se produjeron la pasada medianoche. Inicialmente, se originó una pelea entre dos grupos, uno formado por vecinos de Las Cabezas y otro llegado Los Palacios y Villafranca, en un establecimiento de comida en la plaza de los Mártires del Pueblo.

En menos de cinco minutos, según explicaba en la mañana de este viernes el alcalde cabeceño, José Solano, la presencia de la Policía Local logró disolver la reyerta. Sin embargo, en menos de media hora los protagonistas volvieron a personarse en esta zona de bares del municipio del Bajo Guadalquivir.

Entonces se produjo el tiroteo que acabó con tres heridos, todos pertenecientes a una misma familia de Los Palacios. Uno de ellos, de 30 años, revestía especial gravedad al recibir un disparo en la cabeza. Su padre, de unos 50 años, había recibido un disparo en el abdomen pero estaba fuera de peligro; y el cuñado del joven, de unos veinte años, también habría sido alcanzado por un proyecto.

El más grave fue trasladado de urgencias al Virgen del Rocío, donde finalmente ha fallecido este mediodía. Los otros dos están siendo atendidos en el hospital Virgen de Valme, según han precisado fuentes de la investigación.

La Guardia Civil asumió de inmediato la investigación de los hechos y a primera hora de esta mañana ha informado de la detención de un individuo, de entre 35 y 40 años y vecino de la localidad de Las Cabezas, como presunto autor de los hechos, siendo el único arrestado por el momento. Según afirmó el propio alcalde, «era ya conocido» por la Guardia Civil y la Policía Local.

Además, a petición de José Solano se ha reforzado la presencia de los agentes del Instituto Armado y de la Policía Local en las calles del municipio para evitar tensiones y represalias entre los miembros de ambos grupos, uno de Las Cabezas y el otro de Los Palacios. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha explicado a los medios que las primeras hipótesis descartan que el origen de la reyerta y posterior tiroteo esté en un ajuste de cuenta o en un asunto de drogas.