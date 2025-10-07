Suscríbete a
Muerde a un policía local de Marchena tras ser detenido por conducir sin carnet y con una orden de ingreso en prisión

Este individuo mostró un comportamiento agresivo y violento cuando los agentes le informaron que iba a ser denunciado por circular sin permiso

El agente herido tuvo que ser asistido en el centro de salud de Marchena
J. D.

Un agente de la Policía Local de Marchena tuvo que ser atendido en el centro de salud de la localidad después de ser agredido por un individuo durante la detención, en la que incluso llegó a morder a este funcionario. El arrestado ... iba conduciendo sin carnet y sobre él pesaba una orden de ingreso en prisión.

