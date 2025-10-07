Muerde a un policía local de Marchena tras ser detenido por conducir sin carnet y con una orden de ingreso en prisión

Un agente de la Policía Local de Marchena tuvo que ser atendido en el centro de salud de la localidad después de ser agredido por un individuo durante la detención, en la que incluso llegó a morder a este funcionario. El arrestado ... iba conduciendo sin carnet y sobre él pesaba una orden de ingreso en prisión.

Según ha detallado la propia Policía Local en las redes sociales, todo ocurrió en el desarrollo ayer de un punto de verificación de documentación con motivo de la campaña impulsada por la Dirección General de Tráfico. Allí le dieron el alta a un conductor, pudiendo comprobar que estaba circulando sin permiso de conducir.

De hecho, anteriormente se le había instruido varias denuncias por circular en idéntica situación, sin carnet y dándole fuertes acelerones. Además, los agentes pudieron constatar que a este individuo le constaba una requisitoria de ingreso en prisión por otros hechos delictivos.

Cuando los policías que actuaban en dicho control de tráfico le informaron de los hechos por los iba a ser sancionado, este individuo se puso violento y agresivo, acometiendo contra los agentes. A uno de ellos, incluso, le dio bocados en un brazo y en una pierna. Éste tuvo que ser trasladado y atendido en el centro de salud de la localidad.

La Policía Local abrió diligencias por atentado contra agentes de la autoridad, lesiones y conducción sin permiso alguno. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y el individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial en Marchena.