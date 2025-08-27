El Ministerio de Transportes propone adjudicar a Ferrovial y Heliopol el tramo de la SE-40 entre Espartinas y Valencina El contrato cuenta con un presupuesto de 101,3 millones de euros para este trazado de cuatro kilómetros

El área de Planeamiento, Proyectos y Obras del Ministerio de Transportes ha propuesto adjudicar las obras del tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Espartinas y Valencina de la Concepción, licitadas en abril por un importe máximo de 101,3 millones de euros; a la oferta planteada por las constructoras Ferrovial y Heliopol.

Así figura en un documento emitido el lunes de esta misma semana por dicho departamento del Ministerio de Transportes, que licitaba este contrato el pasado mes de abril, de cara a la construcción de este futuro tramo de más de cuatro kilómetros de la autovía metropolitana SE-40, destinado a conectar el trazado de la autovía A-49 por Espartinas con la carretera autonómica A-8077 a su paso por Valencina.

Hace pocos días, por cierto, comenzaban en el tramo de la carretera A-8077 correspondiente a Valencina los primeros trabajos previos a las obras del futuro tramo de la SE-40 comprendido entre dicho municipio y el trazado de la autovía A-66 o de la Plata por Salteras, un contrato adjudicado por 116,4 millones de euros IVA incluido, a las constructoras Azvi y Martín Casillas.

En el caso de este otro contrato, el correspondiente al tramo comprendido entre Espartinas y Valencina, el procedimiento de contratación avanza con la propuesta de adjudicación en favor de la oferta planteada por las constructoras Ferrovial y Heliopol, después de que concurriesen hasta 19 ofertas pujando por hacerse con estas obras. Y es que la propuesta señalada cuenta con una puntuación global de 96,67, la más alta entre las formalizadas.

Este proyecto de nuevo tramo de la SE-40 cuenta con una longitud aproximada de cuatro kilómetros e incluye un viaducto sobre el arroyo de Río Pudio, constituido por dos estructuras independientes, tres pasos superiores y seis obras de drenaje transversal. También incluye una nueva conexión a Espartinas a través de la carretera autonómica A-8076.

La autovía metropolitana SE-40 cuenta actualmente con unos 38 kilómetros en servicio de los 77 proyectados. Se trata de los tramos comprendidos entre La Rinconada (A-4) y Alcalá de Guadaíra (A-92), en servicio desde noviembre de 2011; Alcalá de Guadaíra (A-92)-Alcalá (A-376), en funcionamiento desde marzo de 2013; Alcalá (A-376)-Dos hermanas (A-4), listo desde diciembre de 2019; Coria del Río-Almensilla, en servicio desde julio de 2018, y Almensilla-Espartinas, desde julio de 2018.