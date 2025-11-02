Suscríbete a
ABC Premium

Misterios en Sevilla

La leyenda de la chica de la curva revive en una carretera sevillana: «No tenía aspecto fantasmal, pero había algo extraño en su mirada»

Una familia de Dos Hermanas tuvo un encuentro real con una 'chica joven', a la que trasladaron al mismo Hospital de Valme

En el centro hospitalario nunca supieron de su existencia ni existen registros de su ingreso en urgencias

La leyenda habla de una joven que murió en un accidente de tráfico en una curva peligrosa
La leyenda habla de una joven que murió en un accidente de tráfico en una curva peligrosa ABC

José Manuel García Bautista

Una noche de verano, una familia de Dos Hermanas regresaba tranquilamente a casa tras pasar la velada en una parcela de Isla Mayor, entre risas, barbacoa y piscina.

Había pasado la medianoche cuando Isabel Ruiz, su marido José Francisco Jiménez y ... sus dos hijos entraron con su coche en la carretera solitaria que conecta ambas localidades. Un trayecto habitual, de apenas veinte minutos, que en cuestión de minutos se transformaría en una experiencia que marcaría sus vidas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app