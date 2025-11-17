Una incidencia en la catenaria impide la circulación de trenes entre Lora del Río y Dos Hermanas

Nueva jornada de incidencias en la red ferroviaria sevillana. La falta de tensión en la catenaria ha hecho que ningún tren circule entre Lora del Río y La Salud (Dos Hermanas). El fallo técnico está provocando retrasos en la líneas del núcleo de ... cercanías de Sevilla, entre ambas estaciones, así como en la media y larga distancia.

⚠️ Una incidencia en la catenaria entre las estaciones de Lora del Río y La Salud está provocando retrasos en la líneas del núcleo de cercanías de Sevilla que circulan por ambas estaciones y en los trenes de media y larga distancia de ancho convencional. — INFOAdif (@InfoAdif) November 17, 2025

En estos momentos se desconoce cuándo se reanudará la circulación. Uno de los trenes que permanece parado es el media distancia de Renfe proveniente de Córdoba, que lleva cerca de media hora en la estación de Lora del Río. Según ha podido saber este periódico no se descarta que los pasajeros sean trasladados a la capital hispalense en autobús.

Se trata de un tren que salió a primera hora de este lunes de Jaén con destino Cádiz. Ya abandonó la estación cordobesa veinte minutos más tarde de lo previsto. Muchos de los viajeros son estudiantes que residen en Sevilla y la capital gaditana. Algunos viajeros se quejan de que tienen conexiones de vuelo en Sevilla y temen perderlas.

Ante la falta de previsión que se restablezca la marcha, los pasajeros han sido trasladados a la cafetería y serán avisados por megafonía cuando se solucione la incidencia.

Esta nueva avería sucede tan sólo dos días después de que se tuviera que suspender la circulación entre Sevilla y Majarabique debido a una fuga de argón que afectó a los trenes de media distancia y la línea C-1 del Cercanías de Sevilla.