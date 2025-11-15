Suscríbete a
El alcalde de Utrera critica el estado «deplorable» de la estación de cercanías y la inacción de Renfe

La compañía , por su parte, esgrime avances en los trabajos de renovación

Imagen de archivo de la estación de Cercanías de Utrera
Imagen de archivo de la estación de Cercanías de Utrera EP

S. P.

El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, ha remitido esta semana dos escritos al Gobierno --uno destinado al gerente de Cercanías, en el que solicita una reunión urgente para abordar la situación de la estación ferroviaria--, y otro al ministro de Transportes y ... Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el que exige que se lleven a cabo las obras que «se viene demandando desde hace tiempo». Al respecto, Renfe ha esgrimido las últimas intervenciones y los avances en los trabajos de restauración allí previstos.

